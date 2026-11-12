致伸參與ROBOT READY 2026 深化台灣機器人產業技術協作

致伸（4915）科技12日以策略夥伴身分，參與由經濟部產業發展署主辦、資訊工業策進會與精密機械研究發展中心執行的「ROBOT READY 2026 機器人通用化指引發布暨技術生態論壇」，並與其他23家策略夥伴共同發布《基於 ROS 2－機器人系統通用入門指引》。

致伸憑藉多感融合、邊緣運算到自主移動機器人整機開發的整合經驗，針對感測器應用、應用介面及系統整合等需求提供產業觀點，參與機器人產業共同技術框架的推動，促進跨領域技術交流與協作。

致伸表示，隨著Physical AI帶動智慧機器人發展，機器人系統開發涵蓋感測器、運算平台、硬體介面、資料傳輸及軟體框架等多個環節，跨廠商缺乏共同技術認知，成為規模化應用的主要門檻。本次ROBOT READY 2026發布的年度指引涵蓋 ROS 2 開發實務、硬體介面與通訊協定、常用演算法，並延伸至機器人基礎模型及歐美合規議題，期望透過技術知識的彙整與分享，促進產業交流合作，降低機器人系統開發與整合門檻。

致伸以 AI Sensor Fusion（AISF™）多感融合技術為核心，整合 Vision、Audio、Interaction 與 Edge AI，強化機器人及智慧裝置的環境感知、資訊理解與人機互動能力。視覺技術涵蓋多樣化視覺模組、2D／3D及深度感測技術；聽覺技術則涵蓋語音互動、控制與聲學感知。在整機系統方面，致伸具備自主移動機器人開發與整合經驗，涵蓋感測器調校、演算法及底盤系統優化，並針對狹窄空間中的導航、避障與移動穩定性進行系統整合，並已累積實際場域部署經驗。

致伸科技首席業務長林志宏表示，智慧機器人要走向規模化發展，需要產業上下游更緊密的協作。致伸從多元感知、Edge AI 到整機系統整合，累積了橫跨不同環節的實務經驗。透過參與通用化指引發布與產業交流，期望將這些經驗轉化為產業技術交流整合的參考基礎，與夥伴共同強化台灣機器人供應鏈的技術能量。未來，致伸將持續深化多元感知、Edge AI 與系統整合技術，並透過產業合作與跨域交流，拓展 AISF™ 多感融合技術在智慧機器人及其他邊緣智慧應用的發展。