長興財報／前三季 EPS 1.54元 半導體封裝材料、精密設備貢獻提升

長興（1717）今日公告第3季財報成果暨董事會重大決議。前三季營收347.65億元，年增13.75％；稅後純益18.07億元，年增41.52％；EPS 1.54元，營收、獲利續創近四年同期新高。半導體封裝膠材出貨逐季增加、更有望再添新客戶；精密設備在手訂單更已排至2028年。整體而言，長興預期第4季將延續旺季表現，全年營運更可望成長。

第3季單季營收125.96億元，季增5.62％、年增24.76％；稅後純益5.32億元，年減7.44％，年減7.44％；第3季每股純益（EPS）0.45元。長興指出，第3季獲利年減，主要受去年同期認列出售長興光學材料（蘇州）股權處分利益影響。

長興表示，第3季營收較上季增加，主要受傳統旺季效應帶動。雖因石化原料成本上漲，毛利率不及上季，但仍優於去年同期。

長興指出，旗下合成樹脂、特用材料、乾膜光阻需求穩定成長，精密設備、半導體封裝材料貢獻升溫，帶旺前三季營收，獲利更續創近四年同期新高。

在各項產品出貨動能部分，半導體封裝材料自上半年小量試產，出貨量逐季增加，第3季逐月攀升至量產規模，並開始獲利，客戶需求穩定之下，半導體封裝材料將持續穩定貢獻營收及獲利，長興樂觀期待再添新客戶。

精密設備則因下半年進入客戶密集驗收，第3季營收創下單季新高，長興並預期，第4季仍是客戶驗收的高峰，單季營收可望維持高檔。長興指出，目前在手訂單排程已至2028年，精密設備業務成長空間可期。

展望年底，長興指出，第4季仍是公司傳統旺季，合成樹脂、特用材料以高附加價值產品維持在中國大陸市場的競爭力，惟原料價格波動仍存在不確定性，長興將謹慎管理原料採購，降低原料成本波動風險。此外，半導體封裝材料、精密設備續旺，第4季貢獻有望再提升。整體而言，雖有中國大陸市場與成本波動的不確定因素，但致力產品組合優化，長興第4季將延續旺季表現，期待全年營收、獲利成長幅度進一步提升。