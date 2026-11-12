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能率亞洲財報／第3季小虧0.52元 第4季動能有望恢復

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

永續創投業者能率亞洲（7777）董事會通過第3季財報，每股虧損0.52元，但本季明顯轉佳，10月營收4,208萬元，月增110%、年增148%，主要是受惠投資案有成。累計前十月營收1.27億元，年增7,640%，期待重點投資案鑫蘊林科（Linker Vision）未來貢獻顯著獲利。

據悉，台灣AI軟體平台新創鑫蘊林科是輝達首家投資的台灣AI 軟體公司，應用在數位孿生與城市治理，以高雄市做為示範點，能率集團於A輪融資領頭。近期新增投資案件，尚包括定揚科技、聯友先進、佺璟科技。

能率亞洲10月營收亮眼，創投業損益表特性與一般製造業不同，營業收入扣除固定費用後幾乎可直接轉化為稅前獲利。公司第3季順利完成現金增資，成功募集4.6億元資金，截至9月底帳上現金及約當現金約6億元，資產總計逾27億元，進一步優化每股淨值與可投資金額。

能率亞洲第3季財報雖因整體金融市場波動產生金融資產未實現評價調整，使單季帳面略有起伏，但累計前每三季股純益0.28元，較去年由虧轉盈。公司13日受邀參加黑石財經主辦之「戰略台灣投資論壇」，說明財務業務進展。

能率亞洲總經理游智元指出，公司迎來多檔重量級績優投資標掛牌，除大易橙科技（7951）外，與輝達共同投資的北美指標人形機器人公司Agility Robotics，11月已順利上市，市值約25億美元。Agility旗下人形機器人Digit已在各大國際企業環境累計運行逾6.5萬小時，並取得逾3億美元長約訂單。能率亞洲相關企業累計投資逾2,000萬美元，有顯著的資產評價效益。

除了既有標的邁向收割，能率亞洲本季在策略合作與新案布局上亦有亮眼進展。公司順利通過評選成為「智慧機器人委託投資方案」之搭配投資單位，確立在機器人產業創投領域的關鍵地位。

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