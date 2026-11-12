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元太財報／前三季營收、營業利益及稅後淨利同步創歷史次高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

元太（8069）12日公布2026年第3季合併營收99.36億元，年減5%；歸屬於母公司之淨利26.52億元，單季稅後每股盈餘（EPS）2.3元。累計2026年前三季合併營收287.9億元，年減1%；營業利益90億元，營業利益率31.3%，稅後淨利91.7億元。

元太表示，儘管消費性電子（CE）業務面臨市場逆風挑戰，仍展現營運韌性，2026年前三季累計營收、營業利益及稅後淨利同步創下歷史次高紀錄。隨著核心業務持續創造獲利，資產規模穩步擴大，第3季總資產1,274億元，年增24%，再創歷史新高。

元太近期投資美國新創公司 NewCopper，積極布局新世代導電銅墨水技術與先進電子材料市場。NewCopper 開發的低溫反應型、自鈍化導電銅墨水，具備成為高成本銀墨水替代方案的發展潛力。元太將發揮材料研發、精密製造及捲對捲塗佈製程的技術優勢，協助 NewCopper 加速技術商業化，並探索銅墨水於未來顯示器及電極材料的應用機會。

元太日前也宣布策略投資美國 Soofa 公司，攜手拓展社區型永續資訊看板及數位家外廣告（DOOH）市場。Soofa 運用太陽能電子紙看板提供社區資訊服務，目前已與美國超過60個城市建立合作關係。雙方將結合元太在電子紙技術與製造方面的優勢，及 Soofa 在廣告營運與社區服務的經驗，優先導入75吋 E Ink Kaleido™ Outdoor 彩色電子紙看板，擴大低耗電、免接電源線的戶外數位看板應用，進一步拓展電子紙產業生態系與智慧城市商機。

元太 財報

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