鴻海法說會／劉揚偉：客戶AI需求短期強勁 長期是否影響還要觀察

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對客戶在AI資料中心的投入是否放緩？董事長劉揚偉表示，目前看到AI的需求是持續不斷增加，主要來自使用者，這些使用者可以分成四類，即大語言模型製造商（Model Maker）、雲端服務供應商（CSP）、政府與企業等四大類。

他說，目前大的使用者是來自Model Maker與CSP為主，至於政府與企業都在思考研究如何使用AI，包括鴻海在內也是把AI列為重要的戰略，目前看來，終端客戶需求非常強烈，包括CSP與新興雲端服務商（Neocloud）的需求都很強，訂單沒有減緩趨勢。

他說，目前美國期中選舉已經結束，對AI產業短期內影響有限，至於長期影響，還要持續觀察。他說，短期影響方面，包括AI資料中心客戶已經下的訂單，已經決定的算力客戶，客戶會加速把算力提供出來，預期不會有太大影響，至於長期影響可能會，這需要好好觀察，對長期影響有多大。

針對美系客戶摺疊機良率問題？他說，涉及到特別客戶，特別產品，不評論。請參加蘋果客戶法說會。