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冠星財報／本業效益攀高 前三季每股純益8.46元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

短纖布料大廠冠星-KY（4439）12日董事會通過第3季財報，單季營收24.72億元，年增29.33%，創歷史新高，稅後純益1.1億元，年減22.5%，每股純益（EPS）2.93元，低於去年同期的3.74元。獲利下滑主要受到一次性提列大陸成衣廠商譽減損5,633萬元影響，約當每股1.46元，若排除減損影響，單季EPS可達4.39元。

冠星第3季營業利益1.99億元，年增10.16%、季增29.4%，營益率達8.04%，較第2季提升1.44個百分點，顯示儘管原物料成本攀升，本業獲利仍維持成長動能。

冠星表示，第3季受惠國際品牌大客戶持續拉貨，加上越南廠擴產效益逐步顯現，推升單季營收創高。不過，今年以來紗線、染助劑等主要原物料價格持續上漲，第3季更攀升至高檔，侵蝕部分獲利空間，導致單季毛利率降至17.11%，較去年同期20.75%減少3.64個百分點。

儘管成本壓力升高，隨著營收規模擴大及越南廠產能效益發揮，第3季營業毛利仍達4.23億元，年增6.65%，營業利益同步成長，反映本業營運規模擴張帶來的效益。

至於單季獲利衰退，主要是冠星針對2022年併購的一家大陸成衣廠，因營運持續虧損，決定於第3季一次性提列商譽減損，影響當季稅後獲利表現。

累計前三季冠星營收66.19億元，年增17.7%，營業利益4.89億元，年增20.03%，稅後純益3.2億元，年增9.11%，累計EPS達8.46元，優於去年同期的7.71元。

展望後市，冠星董事長林錦茂表示，公司持續深化與國際品牌客戶共同開發，協助縮短產品開發及決策周期，相關策略已逐步展現成效。今年GAP、Adidas及PUMA等前三大客戶訂單持續增加，新客戶Old Navy、AEO出貨也逐步放量，成為推升營運成長的重要動能。

林錦茂指出，依目前與客戶洽談的訂單排程觀察，明年景氣及業績展望正向，越南廠將持續擴充產能，以因應國際品牌客戶需求。

冠星日前公布10月營收5.71億元，月減33.53%、年增17.75%，累計前十月營收71.92億元，年增17.77%。公司表示，10月起進入年度季節性出貨淡季，預期第4季營收將較第3季下滑，但仍可望優於去年同期。

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