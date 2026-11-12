立凱電將與北美合作夥伴合資投入2.5萬噸生產設備

磷酸鐵鋰（LFP）正極材料廠立凱-KY（5227）發布重訊宣布與北美某合作夥伴簽訂合作備忘錄，雙方擬合資試產磷酸鐵鋰（LFP）鋰電池正極材料，根據備忘錄該北美合夥伴將同時向立凱電台南廠與美國投入年產能2.5萬噸生產線，與立凱電共同推進2028年在美國實現出貨2.5萬噸LFP的目標。

目前立凱電德州公司擁有北美大客戶每年2.5萬噸LFP的永久協議，台灣則擁有北美客戶每年10萬噸LFP電池材料前驅體長達20年的合約。

因此該合作夥伴的投入將快速推進向美國市場供貨，目前雙方已經選定台灣台南與美國兩個廠址，合資公司將以台灣作為產品驗證及後續產能複製的起點，由北美合作夥伴負責出資建購生產線，預定2027年第4季通過驗證出貨後，美國則同步展開大規模商業化生產。台灣產線的建置與客戶認證，將成為銜接美國擴廠計畫的重要基礎。

透過上述安排，雙方可在台灣先行累積製程運作、產品品質、客戶認證經驗與美國員工培訓基地，並作為美國產線設計與導入的參考。美國投資布局則同步推進相關規劃，使前期準備與台灣驗證作業相互銜接。此一模式有助縮短後續設廠的摸索過程，降低跨國複製產能時的執行不確定性，並提升量產規劃與客戶需求的配合程度。

在資金配置方面，由北美合作夥伴負責生產線的主要投資，可望減輕立凱電擴充產能所需的資本支出壓力，增加推動後續海外布局的彈性。立凱電也將透過合資架構，與合作夥伴協商技術貢獻及營運責任，使生產線建置、客戶認證與商業化推進建立更清楚的分工，為跨國合作奠定基礎。

儘管立凱電第3季仍然呈現虧損，但立凱電表示這是因為台南廠正在進入建廠高峰期，北美建廠準備費用支出高，短期內費用勢必增加影響虧損數，目前合作架構確定，第4季就開始會收斂。12月21日也在台南廠舉行法說會。