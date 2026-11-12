炎洲 EPS 0.88元、炎洲流通 EPS 4.88元 營收獲利雙成長

膠帶大廠炎洲今日集團公布3季財報，旗下炎洲（4306）與炎洲流通（3171）前三季營收及獲利均較去年同期成長。擴大規模及多元事業布局下，膠帶本業、通路事業及業外投資齊挹注營運，炎洲前三季EPS 0.88元，超越去年全年。

其中，炎洲第3季單季稅後純益概算7,345.5萬元，年減20.2%，EPS0.11元。前三季合併營收109.16億元，年增15%；營業利益5.41億元，年增60%；稅後純益5.78億元，年增246%，EPS 0.88元。

炎洲流通第3季單季稅後純益概算3,285.3萬元，約20.9%，EPS 1.12元。前三季合併營收20.78億元，年增57%；稅後純益1.52億元，年增47%，EPS 4.88元。

炎洲指出，前三季營運成長動能來自膠帶本業、包裝材料通路事業及業外投資收益等多方面貢獻。其中，膠帶事業在全球製造業景氣逐步改善的帶動下，前三季營收較去年同期成長11%，維持穩健成長表現；包裝材料通路事業則受惠於子公司炎洲流通於2025年第3季完成股權收購案，擴大營運規模，帶動集團整體營收成長。

觀察膠帶產業環境觀察，炎洲認為，今前三季全球製造業維持擴張，第3季末製造業擴張動能回升，為膠帶產業提供相對穩定的需求支撐。隨著電商物流及包裝活動持續發展，加上AI、半導體與電子製造等產業擴大高階應用需求，工業膠帶、包裝膠帶及電子特殊膠帶相關市場展現不同程度的成長機會；其中，AI伺服器、高階載板、半導體先進封裝及汽車電子等應用，可望為高附加價值膠黏材料創造潛在市場機會。

不過，全球膠帶市場仍存在區域與產品應用差異，不同下游市場的復甦步調並不一致，加上部分市場面臨能源、塑化原料及國際運輸成本波動，產業經營仍須兼顧接單成長與成本管理。

展望今年第4季及明年，炎洲表示，將以提升產品附加價值與生產效益為經營重點，積極開發特種膠帶及綠色永續膠黏材料，並深化核心客戶合作，拓展高階應用市場。同時，針對地緣政治、石化原料價格、國際運輸及供應鏈變化等外部風險，公司將持續強化採購彈性、庫存管理及生產效率，以維持產品競爭力與獲利穩定性，為膠帶事業長期發展奠定基礎。

在流通事業方面，炎洲流通今年前三季營運規模顯著擴大，主要受惠於去年第3季取得聯勝國際科技股份有限公司及星穎科技股份有限公司過半股權，並將兩家公司納入合併報表，使產品組合、客戶基礎及通路服務範圍進一步擴充。除了合併營收貢獻外，炎洲流通亦積極整合旗下業務資源，運用產品互補、客戶共享及交叉銷售模式，擴大跨產業服務機會，逐步建立更完整的包裝材料與流通服務體系。

為擴大市場觸及與客戶基礎，炎洲流通同步推進實體通路與數位平台發展，除加強新客戶開發及既有潛力客戶經營外，亦持續投入搜尋引擎優化與數位行銷，提升線上獲客效益。

其中，「包大師」購物網今年第3季總曝光量較去年同期增加22.7%，反映數位平台在品牌觸及潛在商機開發方面的進展。透過線上平台與實體業務團隊相互配合，公司將進一步提升客戶服務效率，擴大通路經營效益。面對包裝材料市場日益多元的需求，炎洲流通將持續推進「整合、擴展、升級」三大營運策略，結合多元產品供應、通路資源整合與統籌採購機制，優化整體營運成本及服務品質。

炎洲表示，未來亦將積極布局綠色環保包材、開發符合市場需求的新產品，並透過供應鏈管理及採購資源整合，提高產品供應彈性與市場應變能力，持續拓展客戶合作機會，提升流通事業長期營運效益與獲利能力。