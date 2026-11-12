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台勝科財報／第3季獲利季增逾2倍 前三季轉盈、EPS 0.34元
半導體矽晶圓廠台勝科（3532）12日公布第3季財報，單季稅後純益1.5億元，季增約2.2倍、年減30.2%，每股稅後純益0.39元。累計前三季歸屬母公司稅後純益1.3億元，較上半年轉虧為盈，EPS為0.34元。
台勝科第3季合併營收39.8億元，季增10.4%、年增29.0%；毛利率10.2%，較上季提升3.3個百分點，較去年同期下滑5.2個百分點；營益率6.2%，季增3.6個百分點、年減1.6個百分點，顯示本業獲利能力較上季改善。
累計前三季合併營收109億元，年增20.3%；毛利率6.3%，較去年同期下滑9.6個百分點；營益率2.2%，年減5.5個百分點。前三季稅後純益1.3億元，年減57.3%，EPS 0.34元，低於去年同期的0.8元。
展望後市，台勝科表示，客戶庫存策略已由去化轉向回補，矽晶圓需求及訂單能見度改善，預期下半年營運優於上半年，並看好明年的表現。AI應用持續擴張，帶動記憶體及先進製程對12吋矽晶圓的需求，AI伺服器所需電源管理IC及驅動IC，也為8吋矽晶圓市場增添動能。
產品布局方面，台勝科持續開發先進封裝所需的特殊規格晶圓，除中介片外，也與客戶合作開發載板晶圓（Carrier wafer）、矽電容等產品，並布局高頻寬記憶體（HBM）及3D封裝應用，爭取AI帶動的高階、客製化矽晶圓需求。
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