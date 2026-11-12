精誠資訊董座林隆奮暫由法人代表身分擔任 靜待股臨會改選

資訊服務龍頭精誠資訊（6214）在被台灣大哥大宣布收購股權後，精誠資訊董事長暨總經理林隆奮因持股轉讓超過原先選任的二分之一，目前將改由台灣大哥大以法人代表身分先行擔任董事長暨總經理的原先職務，後續精誠資訊將會召開股東臨時會重新選任董事長一職。

台灣大哥大於今年8月宣布以公開收購換股及現金方式，收購精誠資訊超過四成股權，總斥資金額高達273億元，收購成功條件已經在11月上旬達成，也代表後續台灣大哥大將可望全面取得精誠資訊經營權。

精誠資訊於12日公告，因轉讓持股超過選任時所持有之公司股份數額二分之一，其董事職務當然解任，致董事長職務一併解任，並改由台灣大哥大法人董事改派代表人，代表林隆奮將先行擔任董事長暨總經理一職。

至於後續董事長暨總經理職務是否有所異動，必須得視後續即將召開的股東臨時會的改選董事席次結果，以及股東臨時會後的董事會改選狀況。