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華碩財報／第3季賺近3個股本！EPS 衝29.1元 第4季伺服器營收拚翻倍
華碩（2357）12日公布今年第3季品牌財報，稅後純益216.31億元，季增14%、年增105%，每股純益29.1元，單季賺近3個股本。展望後市，華碩預估，今年第4季PC、零組件業務呈現季減，但伺服器業務仍維持強勢成長，季增100%，年增280%。
華碩今年第3季品牌營收2,587.88億元，季增7%、年增36%；毛利率15.9%，季減0.6個百分點、年增3個百分點；營益率8.5%，季增0.4個百分點、年增4.1個百分點；稅後純益216.31億元，季增14%、年增105%，每股純益29.1元。
以事業別營收比重來看，系統事業群（SYS BG）占營收50%、開放平台事業群（OP BG）20%，而AI伺服器為主的基礎方案事業群（IS BG）占比已攀升至30%；從區域市場營收來看，亞太占比為42%、泛歐為35%，美洲則為23%。
展望第4季，華碩預估，PC業務營收季減15%，但年增15%；零組件業務季減一成，年減15%；伺服器業務季增100%，年增280%。
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