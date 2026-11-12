快訊

外資僅賣超個位數 台股卻殺1,165點…黃仁勳風波衝擊AI股

讓民主更安全的世界？美國主導的國際秩序面臨危機

CNN評黃仁勳重提簽女粉絲胸部過往：將一般商務訪問變媒體盛事

聽新聞
0:00 / 0:00

友達智慧移動前進 CES 2027 大秀智慧互動新過程

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達智慧移動將以「Intelligence in Motion」為主題前進CES 2027，展現從視覺體驗邁向智慧互動的最新進展。圖／友達提供
友達智慧移動將以「Intelligence in Motion」為主題前進CES 2027，展現從視覺體驗邁向智慧互動的最新進展。圖／友達提供

友達（2409）旗下專注於智慧座艙與移動服務的解決方案公司「友達智慧移動（AUO Mobility Solutions Corporation）」將前進美國拉斯維加斯CES 2027，以「Intelligence in Motion」為主題，展現從視覺體驗邁向智慧互動的最新進展。此次將亮相進化版「Smart Cockpit 2027」，將顯示人機介面、車用運算與智慧車聯等持續推進的技術能力落實於完整駕乘情境，從單項技術進一步延伸至座艙裝置、功能與使用體驗，呈現友達智慧移動成立以來深化智慧座艙系統級解決方案的成果。

友達智慧移動今年將從使用體驗切入，聚焦「Mobility Engages智慧座艙體驗、Mobility Thinks情境智慧互動、Mobility Connects無縫車聯應用」三大體驗主軸，分別從座艙體驗、架構演進與車外連結，回應車廠對新世代智慧座艙與差異化設計的需求。

Mobility Engages智慧座艙體驗：大尺寸顯示與Micro LED拓展座艙應用

以「Smart Cockpit 2027」為核心，友達智慧移動發揮先進顯示與人機介面的技術優勢，運用大尺寸顯示與Micro LED技術延伸至座艙不同介面與空間，串聯視覺呈現、操作互動與駕乘情境，打造更完整的智慧座艙體驗。

Mobility Thinks情境智慧互動：DaaZ拓展顯示於智慧座艙架構中的新角色

以「DaaZ（Display-as-a-Zonal）區域整合控制顯示系統」為重點展示，讓顯示從資訊呈現介面進一步成為串聯座艙裝置與功能的重要節點，結合互動、感測、控制與座艙運算能力，展現人機介面在新一代智慧座艙架構中的新角色。

Mobility Connects無縫車聯應用：SatGlass展現異質通訊整合新應用

聚焦異質通訊整合技術，友達智慧移動將以「SatGlass Antenna車載玻璃衛星天線」為代表性應用，探索衛星通訊與車用玻璃的異質整合，在兼顧車體設計下，延伸車輛與外部環境的連結，拓展未來智慧車聯應用。

從先進顯示與人機介面到座艙架構與智慧車聯，友達智慧移動持續拓展系統級應用，朝智慧座艙解決方案夥伴邁進。誠摯邀請全球車廠客戶及產業生態圈夥伴，於2027年1月6日至9日，蒞臨美國拉斯維加斯會展中心（LVCC）北館N251會議室，與友達智慧移動共同探索智慧座艙與未來移動的創新應用。

友達智慧移動將於CES 2027亮相進化版「Smart Cockpit 2027」，融合大尺寸顯示、Micro LED與人機介面技術，延伸至座艙不同介面與空間，打造更完整的智慧座艙體驗。圖／友達提供
友達智慧移動將於CES 2027亮相進化版「Smart Cockpit 2027」，融合大尺寸顯示、Micro LED與人機介面技術，延伸至座艙不同介面與空間，打造更完整的智慧座艙體驗。圖／友達提供

友達

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

新一智能攜國資圖 大型彩色電子紙結合生成式 AI 打造智慧閱讀新體驗

宏碁於臺灣教育科技展發表「未來教室新方程式AI+」平台

2026 TEL 機器人大賽 11月21日熱血開打

方舟系統獲逾億元國家級研發補助 布局 Edge AI 客製化晶片市場

相關新聞

元太財報／前三季營收、營業利益及稅後淨利同步創歷史次高

元太（8069）12日公布2026年第3季合併營收99.36億元，年減5%；歸屬於母公司之淨利26.52億元，單季稅後每股盈餘（EPS）2.3元。累計2026年前三季合併營收287.9億元，年減1%；營業利益90億元，營業利益率31.3%，稅後淨利91.7億元。

宇峻財報／前三季 EPS 賺5.14元 第4季營運動能樂觀

遊戲營運商宇峻（3546）12日召開董事會並公告第3季季報，前三季營收達15.12億，年成長56.13%，稅後盈餘為3.16億，年成長1041.47%，前三季EPS達5.14元，年成長1042.22%。

冠星財報／本業效益攀高 前三季每股純益8.46元

短纖布料大廠冠星-KY（4439）12日董事會通過第3季財報，單季營收24.72億元，年增29.33%，創歷史新高，稅後純益1.1億元，年減22.5%，每股純益（EPS）2.93元，低於去年同期的3.74元。獲利下滑主要受到一次性提列大陸成衣廠商譽減損5,633萬元影響，約當每股1.46元，若排除減損影響，單季EPS可達4.39元。

炎洲 EPS 0.88元、炎洲流通 EPS 4.88元 營收獲利雙成長

膠帶大廠炎洲今日集團公布3季財報，旗下炎洲（4306）與炎洲流通（3171）前三季營收及獲利均較去年同期成長。擴大規模及多元事業布局下，膠帶本業、通路事業及業外投資齊挹注營運，炎洲前三季EPS 0.88元，超越去年全年。

友達智慧移動前進 CES 2027 大秀智慧互動新過程

友達（2409）旗下專注於智慧座艙與移動服務的解決方案公司「友達智慧移動（AUO Mobility Solutions Corporation）」將前進美國拉斯維加斯CES 2027，以「Intelligence in Motion」為主題，展現從視覺體驗邁向智慧互動的最新進展。此次將亮相進化版「Smart Cockpit 2027」，將顯示人機介面、車用運算與智慧車聯等持續推進的技術能力落實於完整駕乘情境，從單項技術進一步延伸至座艙裝置、功能與使用體驗，呈現友達智慧移動成立以來深化智慧座艙系統級解決方案的成果。

IET財報／國防訂單助攻 第3季獲利季增逾兩倍

三五族化合物半導體磊晶大廠IET-KY（4971）（以下簡稱英特磊）公布第3季財報，營收為3.19億元，季增24.6%，年增26.8%；稅後純益0.59億元，季增214.3%，年增98.0%、EPS 1.26元，主要受惠國防相關銻化鎵（GaSb）及砷化鎵（GaAs）訂單增加，高毛利產品出貨比重提升所致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。