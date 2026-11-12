友達智慧移動前進 CES 2027 大秀智慧互動新過程

友達（2409）旗下專注於智慧座艙與移動服務的解決方案公司「友達智慧移動（AUO Mobility Solutions Corporation）」將前進美國拉斯維加斯CES 2027，以「Intelligence in Motion」為主題，展現從視覺體驗邁向智慧互動的最新進展。此次將亮相進化版「Smart Cockpit 2027」，將顯示人機介面、車用運算與智慧車聯等持續推進的技術能力落實於完整駕乘情境，從單項技術進一步延伸至座艙裝置、功能與使用體驗，呈現友達智慧移動成立以來深化智慧座艙系統級解決方案的成果。

友達智慧移動今年將從使用體驗切入，聚焦「Mobility Engages智慧座艙體驗、Mobility Thinks情境智慧互動、Mobility Connects無縫車聯應用」三大體驗主軸，分別從座艙體驗、架構演進與車外連結，回應車廠對新世代智慧座艙與差異化設計的需求。

Mobility Engages智慧座艙體驗：大尺寸顯示與Micro LED拓展座艙應用

以「Smart Cockpit 2027」為核心，友達智慧移動發揮先進顯示與人機介面的技術優勢，運用大尺寸顯示與Micro LED技術延伸至座艙不同介面與空間，串聯視覺呈現、操作互動與駕乘情境，打造更完整的智慧座艙體驗。

Mobility Thinks情境智慧互動：DaaZ拓展顯示於智慧座艙架構中的新角色

以「DaaZ（Display-as-a-Zonal）區域整合控制顯示系統」為重點展示，讓顯示從資訊呈現介面進一步成為串聯座艙裝置與功能的重要節點，結合互動、感測、控制與座艙運算能力，展現人機介面在新一代智慧座艙架構中的新角色。

Mobility Connects無縫車聯應用：SatGlass展現異質通訊整合新應用

聚焦異質通訊整合技術，友達智慧移動將以「SatGlass Antenna車載玻璃衛星天線」為代表性應用，探索衛星通訊與車用玻璃的異質整合，在兼顧車體設計下，延伸車輛與外部環境的連結，拓展未來智慧車聯應用。

從先進顯示與人機介面到座艙架構與智慧車聯，友達智慧移動持續拓展系統級應用，朝智慧座艙解決方案夥伴邁進。誠摯邀請全球車廠客戶及產業生態圈夥伴，於2027年1月6日至9日，蒞臨美國拉斯維加斯會展中心（LVCC）北館N251會議室，與友達智慧移動共同探索智慧座艙與未來移動的創新應用。