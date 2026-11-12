雙11當天電商開紅盤 加強返場日促銷

富邦媒（8454）旗下momo購物網《雙11 Super寵愛你》正檔活動繳出亮眼成績，全站人流較平日成長逾150%，訂單量亦大幅攀升，美妝、家電及日用品成為今年雙11最受歡迎的三大熱銷品類。返場加碼優惠緊接著於11月12日至13日登場。活動期間推出豐富的限時回饋。

富邦媒指出，為延續購物熱潮，11月12日至11月13日momo再祭出下單抽免單、限時搶神券、最高999 mo點紅包及滿額送「SUPER JUNIOR-83z」獨家周邊等最終加碼優惠，讓消費者搶優惠、囤貨的熱度持續。富邦媒統計11日活動期間，全站湧入龐大購物人潮，推升全站人流較平日大幅成長超過 150%；站內兩大熱門關鍵字「11」與「雙11必買」單日合計搜尋量逼近百萬次，全站累積訂單數量較平日狂飆超過6.5倍，展現驚人消費力。各大類別皆迎來跳躍式成長。根據momo統計，雙11當日全站熱銷前三名品類由美妝、家電與日用強勢奪下，其中冠軍「美妝」品類銷售較平日暴增 17.5 倍；「家電」品類以15倍的驚人成長幅度緊追在後；「日用」品類同樣繳出較平日成長 11.5 倍的優異佳績，成為推升今年momo雙11業績創高的三大核心引擎。

「蝦皮購物11.11最強購物節」全面引爆，統計11日當日業績，在「蝦幣100%回饋」、「蝦皮直營最高折400元」等多重優惠助攻下，開跑1分鐘內買氣即衝破平日73倍，展現年度最大購物盛事的強勁消費動能。根據平台數據觀察，今年雙11熱銷品類涵蓋食品飲料、居家生活及美妝保養等品類，其中美容工具多樣商品較去年同期飆升逾400倍，成為今年意外竄出的消費黑馬。迎接年底消費潮，返場活動也在12-13日登場。

蝦皮購物指出，從今年雙11全站熱銷商品排行榜來看，民生用品仍是消費者採購主力，不到半日已賣出近萬包衛生棉、超過20萬片紙尿褲，顯示用戶仍傾向抓緊深度折扣期間囤貨消耗品；人氣新機iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max同樣展現驚人氣勢，11日開跑8小時內平均每分鐘賣出3支，反映消費者不僅把握年度優惠集中採購日常所需，也積極入手高單價商品。今年雙11的消費大戶，有消費者在雙11開跑前8小時內累計下單高達112筆，購買商品涵蓋尿布、奶粉、濕紙巾及保久乳等民生用品。

根據平台數據顯示，雙11購物熱潮也同步帶動中小賣家買氣倍數成長，寵物用品尤其表現亮眼，其中貓飼料訂單數較平日同期成長逾12倍，展現飼主把握年度購物優惠，提前為毛孩囤貨的消費趨勢，也為中小賣家創造更多銷售機會。