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和碩法說會／伺服器衝刺！明年業務營收拚翻倍成長 目標超車傳統筆電

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）12日舉行法說會，展望伺服器業務後市，和碩維持今年伺服器業務將占2026年整體營收達一成的目標，和碩共同執行長鄭光志指出，2027年伺服器業務很有把握有幾倍成長，且目標相關事業業績能超越傳統資訊產品。

針對伺服器業務，鄭光志表示，預期今年伺服器業務將占2026年整體營收達一成。

展望2027年，鄭光志認為，和碩希望在產品組合上能夠平衡，不論是輝達（NVIDIA）的VR（Vera Rubin）、GB（Grace Blackwell）或HGX系列產品，甚至是儲存或ASIC，目前公司在ASIC有大約四、五家客戶，預計將在明年大量出貨。

和碩今年定下伺服器十倍成長目標。鄭光志強調，「2027年伺服器業務很有把握有幾倍成長」。

針對ASIC業務，鄭光志指出，從客戶反饋來看，自研ASIC有不同方向，有大型語言模型（LLM）、推論，或是AI Agent（AI代理），呈現百花齊放。和碩其實自去年就開始參與，雖然比同業稍慢，但仍審慎樂觀看待商機，現在已有一兩個客人於今年底少量出貨。

鄭光志表示，目前來看，ASIC需求不只明年，已經看到延續到2028年。

和碩共同執行長鄧國彥分析，和碩資訊產品包含筆電及伺服器，以今年來看，雖然NB在記憶體上漲及原物料限制下，導致數量有些下降，但產品單價是上漲，因此看到NB相關營收有增加，但若以整體資訊產品成長動能來看，主要還是來自伺服器業務。

鄧國彥表示，不少友商伺服器業務營收已超越傳統資訊產品非常多，和碩跟友商對齊，希望2027年能達成此目標。

和碩 法說會

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