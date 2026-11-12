IET產品多點開花積極開發新產品 持續布局高速光通訊

IET-KY（4971）（以下簡稱英特磊）第3季營運表現亮眼，各個產品線需求同步成長，同時積極開發新產品量子點雷射（QD Laser）及變晶型PIN（m-PIN）磊晶片，是未來AI高速光通訊的重要技術布局。

在國防產品方面，GaSb紅外線探測器磊晶片受惠國防客戶年底加速下單，預期2027年國防和商用訂單規模將持續擴大，公司規劃明年啟動第四台GaSb生產機台，提升供貨效率。GaAs產品亦獲國防及商用大廠第4季追加訂單，出貨動能可望延續。

磷化銦（InP）仍為英特磊最大核心產品線，受惠AI資料中心高速傳輸需求成長，PIN PD磊晶片訂單持續增加，惟產出仍受限於InP基板供應短缺。公司正透過協助歐洲供應商改善良率、自行研磨回收基板等方式增加原料來源；新興APD及HBT磊晶產品亦準備於2027年導入量產。

新產品研發方面，英特磊持續開發量子點雷射（QD Laser）及變晶型PIN（m-PIN）磊晶片。QD Laser初期研發表現超過預期，而m-PIN採用價格較低、供應相對穩定的GaAs基板生長InP PIN結構，有機會在InP基板缺貨情況下切入部分光接收器（PD）市場，降低對傳統InP基板的依賴，成為未來AI高速光通訊的重要技術布局。

其他業務方面，氮化鎵（GaN）二次長晶已建立台灣接單及在地生產模式，並有固定客戶定期下單。客製化新材料MBE機台「先租轉買」合約亦接近完成。