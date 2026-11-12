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IET財報／國防訂單助攻 第3季獲利季增逾兩倍

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
英特磊董事長高永中。業者提供
英特磊董事長高永中。業者提供

三五族化合物半導體磊晶大廠IET-KY（4971）（以下簡稱英特磊）公布第3季財報營收為3.19億元，季增24.6%，年增26.8%；稅後純益0.59億元，季增214.3%，年增98.0%、EPS 1.26元，主要受惠國防相關銻化鎵（GaSb）及砷化鎵（GaAs）訂單增加，高毛利產品出貨比重提升所致。

英特磊累計前三季營收9.08億元，年增19.30%，毛利率40.72%，營業利益1.76億元，年增76.14%，稅後淨利1.57億元，EPS達3.58元，已超越去年全年度EPS 1.65元，全年獲利有望挑戰歷史新高。

董事長高永中表示，第3季國防客戶需求明顯增溫，帶動高附加價值磊晶產品出貨增加，推升營運表現顯著成長，同時產品組合改善帶動本業獲利提升。由於客戶需求強勁，半導體基板及關鍵原料價格亦明顯上漲，公司將持續與客戶協商調整售價，適度反映材料成本變化。

英特磊指出，今年前三季營業利益年增逾七成，營業利益率亦較去年同期提高7.11個百分點，主要為本業營運改善帶來的獲利成長。

產能布局部分，英特磊德州新廠二期預計2027年第1季完工，德州晶片法案補助持續按期請款，美國聯邦晶片法案補助預期今年底完成簽約。與光聖換股後持有的股權列為長期策略性金融資產，相關公允價值變動反映於其他綜合損益及股東權益，不影響當期EPS。

展望2027年，英特磊將以國防高毛利產品擴產、InP基板供應改善及新產品量產為三大成長方向，在國防與AI高速光通訊雙重需求帶動下，爭取營收及本業可望獲利持續成長。

國防 財報 磊晶 營收

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