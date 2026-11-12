博智法說會／將伺服器打入太空新專案未來具參與機會

PCB 廠商博智（8155）今日召開法說會，公司提到，市場有些雜音但 AI 需求不會消失，伺服器應用仍會越來越多，缺料部分和供應商已有正面回饋，並預期將伺服器打入太空的新專案未來具參與機會。太空資料中心方面等同地上預期設計規格差異不大，惟不同平台仍有客製化。另外越南新廠成為下一個動能，不過仍需要時間設備進廠到運作至少要半年。

博智說，各產品線訂單能見度 Server：整體約 6 至 8 個月。其中 ASIC 客戶下單較長，傳統伺服器則略短，但皆會將材料交期納入考量。IPC：約 6 至 12 個月。主要客戶目前接單狀況佳，為確保材料供應，會針對預估需求提前下單（最長可達 12 個月）。IC Test：約 3 至 6 個月，因材料用量相對較少，交期視不同客戶群而定。

上游材料（CCL）交期與應對策略方面，博智說，供應現況台灣三大銅箔基板（CCL）廠中，入門級別（如 E 布）交期明顯拉長（約 16 至 20 周），高階級別（如 K 布）交期則相對較短。公司拓展供應鏈：積極認證中國大陸廠商（含現有台廠的大陸廠區或新陸資廠）的替代料並爭取配額，目前已獲正面回應，客戶端溝通：定期向客戶更新交期狀況，促使客戶願意配合下長單，並協助認證替代料以確保供貨穩定。

由於 Meiko 本身就是 SpaceX 合作夥伴但工廠製程能力有限，因此和博智的越南廠有很大機會。

博智提到，與合作夥伴 Meiko 在越南設有合資廠。除了地面接收端，目前正切入天上衛星端，並參與「將伺服器送入太空」（太空 AI 運算）的新興專案，未來具備極高的參與機會。