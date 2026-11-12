晟德財報／第3季轉盈 EPS 0.02元 子公司豐華生技營收年增75%挹注營運

晟德（4123）12日公布第3季財報，受惠100%子公司豐華生技ODM訂單挹注認列收益，單季稅後純益1,337萬元，每股純益（EPS）0.02元，順利轉虧為盈。隨著旗下轉投資事業陸續推進產品商業化及國際市場布局，晟德看好未來營運成長動能。

晟德指出，自2023年將豐華生技併為100％持股子公司以來，持續導入資源協助其營運擴張與轉型，包括興建ODM廠房及推動新產品益萃質（後生元）開發。隨著多項戰略布局陸續展現成果，及其ODM業務占整體營收逾90％，豐華累計前三季營收已突破7億元、年增75％，預估全年營收將大幅優於去年，為母公司貢獻穩定現金流。豐華的益萃質產品已拓展至東南亞等海外市場，除與多國經銷商洽談代理外，明年將進一步擴大國際銷售版圖。

在其他轉投資事業方面，永昕在晟德的大力支持下順利引進日本Alfresa Holdings Corp. (AFH) 以溢價 24％策略入股，成為繼JCR Pharmaceuticals 後第二家日本重要策略股東，更強化在日本的業務拓展；晟德亦協助順藥展開「2.0戰略轉型」，三箭齊發，除了核心資產LT3001的臨床試驗全速推進外，也積極切入基因編輯與細胞治療領域，鞏固國際競爭優勢。

此外，益安用於治療攝護腺肥大的創新醫材 Urocross，已取得台灣及美國上市許可並完成首例商業應用；博晟生醫軟骨修復產品「愛膝康」（RevoCart），在台灣累計臨床應用已逾1,200例，累計前三季營收1.7億元，年增約10％。

晟德表示，轉投資事業已陸續突破營運瓶頸，隨著各公司陸續進入產品商業化與國際市場拓展，將加速邁向實質獲利階段，為晟德整體營運奠定持續成長的強勁動能。