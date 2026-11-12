士電第3季獲利創同期新高　擴變壓器產能因應AIDC需求

重電大廠士電下午公布前3季財報，累計歸屬母公司業主獲利新台幣35.13億元，較2025年同期28.46億元成長23.4%，創同期次高，累計每股純益（EPS）6.74元，優於去年同期EPS 5.46元，其中第3季稅後獲利8.88億元，是歷年同期新高，單季每股純益1.7元。

士電持續擴充大型電力級變壓器產品產能，因應人工智慧資料中心（AIDC）和半導體產業鏈應用需求，預估第4座變壓器新廠2027年9月完工，變壓器產能可再增加3成，2028年起逐步貢獻營收。

在市場布局，士電表示，在台灣持續深耕台電強韌電網計畫應用，發展太陽能、儲能、離岸風電等綠能工程，持續切入AI產業鏈擴廠，布局包括AIDC、半導體晶圓廠、封裝測試、記憶體、載板、印刷電路板等半導體電子廠建設項目，發展交通和公共工程統包等。