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鴻海法說會／第4季與明年 AI 伺服器機櫃 持續高雙位數成長
鴻海（2317）12日舉行法說會，針對AI伺服器展望，該公司表示，AI伺服器需求強勁，預期第4季AI機櫃出貨，與第3季比較，仍將高雙位數成長。第4季AI伺服器營收持續季增。
針對2027年AI機櫃出貨，仍將高雙位數成長，鴻海表示，2027年該公司擁有AI多元解決方案，加上客戶群並進，全球市占率可望持續提升。
鴻海預估，2026年四大產品部門，其中雲端網路部門，以及消費智能產品部門，均將強勁成長，其中，消費智能產品元預估顯著成長，現在上修為強勁成長。至於電腦終端部門，元件其他產品，今年則將顯著成長。
鴻海在第3季，雲端網路部門占整體營收比重54%，消費智能產品占29%，電腦終端產品占12%，元件其他產品占5%。
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