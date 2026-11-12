元太法說會／發揮財務與技術雙重優勢 積極布局 AI材料及新興應用市場

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）12日舉行法說會，說明2026年第3季財務成果。第3季合併營收為99.36億元，較去年同期減少5%；歸屬於母公司淨利為26.52億元，單季稅後每股盈餘（EPS）為2.3元。累計2026年前三季合併營收287.9億元，較去年同期略減約1%；營業利益達90億元，營業利益率為31.3%，稅後淨利達91.7億元。

儘管消費性電子（CE）業務面臨市場逆風挑戰，元太科技仍展現營運韌性，2026年前三季累計營收、營業利益及稅後淨利同步創下歷史次高紀錄。隨著核心業務持續創造獲利，元太的資產規模亦穩步擴大，第3季總資產達1,274億元，較去年同期成長24%，再創歷史新高，為未來業務拓展與策略投資提供堅實後盾。

穩健的獲利能力與雄厚的財務資源，包括865億元的現金及金融資產，以及34%的負債比率，不僅支撐元太科技持續鞏固電子紙產業的領導地位，更成為積極布局未來成長機會的重要競爭優勢。 元太持續擴大研發投入、培育關鍵技術人才，加速電子紙技術創新與新產品應用開發，同時善用長期累積的材料研發、精密製造及量產技術優勢，透過策略投資與跨領域合作，積極拓展AI及新世代電子材料市場，並結合全球永續評鑑的領先表現，強化長期競爭力與企業價值。

元太科技近期投資美國新創公司 NewCopper，積極布局新世代導電銅墨水技術與先進電子材料市場。NewCopper 開發的低溫反應型、自鈍化導電銅墨水，具備成為高成本銀墨水替代方案的發展潛力。元太將發揮材料研發、精密製造及捲對捲塗布製程的技術優勢，協助 NewCopper 加速技術商業化，並探索銅墨水於未來顯示器及電極材料的應用機會。

元太科技日前亦宣布策略投資美國 Soofa 公司，攜手拓展社區型永續資訊看板及數位家外廣告（DOOH）市場。Soofa 運用太陽能電子紙看板提供社區資訊服務，目前已與美國超過60個城市建立合作關係。雙方將結合元太在電子紙技術與製造方面的優勢，以及 Soofa 在廣告營運與社區服務的經驗，優先導入75吋 E Ink Kaleido™ Outdoor 彩色電子紙看板，擴大低耗電、免接電源線的戶外數位看板應用，進一步拓展電子紙產業生態系與智慧城市商機。

智慧零售市場正迎來從電子貨架標籤（ESL）邁向店內零售媒體（Retail Media）的新商機。過去零售商導入電子貨架標籤，主要著重於自動化變價、降低人力成本及提升營運效率；隨著電子貨架標籤逐步普及，零售商開始運用店內數位顯示設備，將實體門市轉化為創造廣告收益的新平台。元太科技全彩電子紙憑藉超低耗電、無須複雜布線及類紙顯示等優勢，可應用於貨架、走道及店內廣告展示，協助品牌商靈活傳遞促銷資訊，並為零售商開創零售媒體的新營收來源。從提升營運效率到創造廣告價值，元太正積極掌握智慧零售轉型帶來的成長契機。

此外，元太科技亦積極將材料研發與精密製造優勢延伸至AI高速傳輸材料領域，開拓電子紙以外的新成長商機。透過整合觀音廠區土地、既有廠房設施及新建中廠房，元太規劃打造大世代電子紙與AI材料製造基地，為未來電子紙產能擴充預留發展空間，並結合與台虹科技的策略合作，發揮雙方在材料開發及製程技術上的互補優勢，加速AI高速傳輸材料開發與製程技術精進，強化量產基礎，積極拓展新世代AI材料市場。

從電子紙技術領導者到新世代電子材料的積極布局者，元太科技正以更宏觀的視野拓展企業成長版圖。憑藉穩健的核心業務、雄厚的財務實力與深厚的材料技術底蘊，元太不僅持續擴大電子紙應用市場，更積極將策略布局延伸至AI、先進電子材料及新興科技領域。透過技術創新、產能投資、策略合作與新創投資，元太正將長期累積的技術與資本實力轉化為跨領域的成長動能，不僅掌握產業發展趨勢，更主動布局下一個成長曲線，為企業與股東創造長期價值。