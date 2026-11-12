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鴻海財報／第3季獲利775.24億元、創新高 上修全年展望 2027審慎樂觀
鴻海（2317）12日公布第3季稅後純益775.24億元，創單季新高，季增29%，年增34%；第3季每股稅後純益（EPS）達5.51元，第2季EPS為4.27元，去年同期為4.15元。
鴻海前三季稅後純益達1,874.17億元，創同期新高，年增30%，前三季EPS為13.35元，去年同期為10.38元。
在第3季財務表現方面，鴻海表示，產品組合與營運規模提升，核心獲利大幅成長。針對2026年第4季與全年展望，該公司說，季對季及年對年皆強勁成長；全年展望上修。
針對2027年全年展望，鴻海說，審慎樂觀；AI機櫃高雙位數成長，市占率提升。在核心優勢方面，該公司指出，高度整合之系統設計與製造服務、強健財務實力、完整垂直整合、超精密加工力。
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