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廣達法說後慘遭出貨 獲利表現略低於外資預期

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

廣達（2382）法說會後，股價跌逾半根停板，外資指出，第3季獲利表現低於預期，毛利率季減符合預期，但營業利益並未見到營運槓桿效益，營業費用率反而季增 0.1 個百分點，外資推估，主要可能因即將到來的 AI 專案而增加研發費用所致。

花旗指出，儘管次世代 AI 伺服器即將放量並帶動獲利成長，但營業利益率表現估計仍會是市場關注焦點，目前看來該指標似乎缺乏支撐。花旗對廣達明年的獲利依然抱持正面看法，但同時也對美國期中選舉後 AI 需求的延續性抱持部分擔憂，態度趨於保守。

廣達則表示，目前訂單預測並無變化，並對長期 AI 需求維持樂觀看法，公司仍預計 2027 年 AI 與一般型伺服器營收將實現雙位數百分比的年成長，營收占比將逼近九成。

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