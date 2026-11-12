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高階機台出貨占比提升 法人調高大量獲利預估值及目標價
大量（3167）第3季毛利率50.2%，每股稅後純益（EPS）9.9元，大致符合預期，受惠高階機台出貨比重提升，法人看好，第4季展望更加強勁，2027年訂單能見度高，產品組合持續轉佳，調高獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，大量在TM4產品開始貢獻營收、外包50台產能開出，以及半導體出貨量跳增下，預估第4季營收可望季增約20%，毛利率提升4.7個百分點至54.8%，較先前預估進一步上修，獲利同步水漲船高。
展望2027年，大量高階機台已確認訂單達2026年已出貨量一半，洽談中訂單更多，下半年自有產能將額外擴增100台至500 台，增加生產高階機台的空間，標準型機台則由外包產能支應，法人預估，高階機種出貨量占比將達 70%，帶動毛利率及獲利走揚。
法人指出，第4季將是大量先進智能營收及出貨量大幅成長起點，目前訂單出貨比已達2以上，主要受惠專業封測廠加大投資，今年前三季相關客戶占機台比重已達91%，且與美系一線客戶合作開發CPO OE die一體化設備，已與客戶洽談導入時程，半導體成長動能將不亞於PCB部門。
此外，隨終端客戶開始要求板廠採用大量TM4，且中國大陸或德國競爭對手無法達到要求的殘銅精度，法人認為，PCB規格持續升級，將有助大量透過TM4在背鑽領域持續提升市占率。
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