快訊

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

辦公室戀情錯了嗎？黃仁勳踩到歐美企業的雷點

聽新聞
0:00 / 0:00

CPU 及車用動能強勁 法人調升創意獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

創意（3443）受惠雲端人工智慧（AI）晶片量產，加上車用與記憶體介面等成長引擎，成長來源較為分散，法人看好，新募資有助爭取更多晶圓產能及量產規模放大帶動營運槓桿，調高獲利預估值及目標價

大型本國投顧分析，創意CPU客戶預估2027年需求較2026年大增兩倍以上，且已取得次世代CPU專案，預計今年底或明年初完成設計定案，產品單價約為現有世代兩倍水準，2027年底至2028年初進入量產。

法人認為，晶圓產能是營收上修關鍵變數，創意較同業更具優勢，主因在於董事會已通過上限8億美元海外轉換公司債及新台幣400億元聯貸，可支應至2028年前後，有利於產能釋出時迅速下單並預付晶圓款項。

此外，創意與晶圓代工龍頭關係緊密並負責溝通客戶需求，今年整體訂單滿足率已較年初逐漸改善，客戶取得的重新分配產能亦優於平均，法人預估，美系雲端服務供應商（CSP）CPU專案將占2027年總營收48%至50%。

美系電動車客戶相關設計服務由創意支援，並取得下一代專案，預計2027年下半年量產，並將推升2027、2028年獲利，主要拜量產後出貨快速攀升、目前仍有時間協調產能以提高訂單滿足率、毛利率高於CPU專案等，法人預估，車用營收占比將由2026年個位數提升至2027年的雙位數。

目標價 法人 晶圓 3443創意

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

創意、世芯 權證押逾四個月

台積電領軍反攻 千金股誰最強？這檔站上月線漲停亮燈

光通訊續旺可期 法人調高全新獲利預估值及目標價

小摩：台積電第4季營收預估538億美元 維持3,300元目標價及20倍本益比

相關新聞

元太電子紙打進Google機器人鏈！串聯人機介面溝通要角 可望大咬商機

雲端巨頭Google旗下最強VLA機器人模型Gemini Robotics 2.5問世，機器人戰力躍進。台廠中，元太（8069）供貨Google機器人電子紙產品，扮演串聯人機介面溝通要角，跟著大咬商機。

沛爾失智症新藥報捷 搶攻全球每年兆元商機

沛爾生醫*-創（6949）昨（11）日召開法說會，首次揭露完成開發全球首款可逆轉失智症新藥，並獲美國州政府邀約，透過「嘗試權法案（Right to try）」，專案進入美國醫療體系，啟動商業化，強攻全球每年兆元級的失智症治療大市場。

獲利亮眼！元大金前十月EPS 4.3元 中信金3.45元

元大金控及中信金控昨（11）日公布10月獲利。元大金控10月稅後純益46.4億元，年增35.3%，前十月稅後純益達596億元，累計獲利創歷年同期新高，年增97.8%，每股稅後純益（EPS）4.3元。中信金10月稅後純益53.1億元，年減19%，累計稅後純益685.5億元，年增2%，EPS為3.45元。

藥華藥好威！EPS衝上18.43元 前三季獲利倍增

藥華藥昨（11）日召開法說會，說明第3季財報及未來營運展望。受惠新藥Ropeg全球銷售成長，藥華藥前三季稅後淨利76.02億元，年增113%，每股稅後純益（EPS）18.43元；其中第3季稅後淨利29.2億元，年增98.4%，單季EPS達7.08元，再創歷史新高。

陽信銀前十月每股賺1.41元

陽信銀行自結10月份獲利出爐，單月稅前盈餘6.12億元；累積前十月稅前盈餘60.68億元，較去年大幅成長15%，稅前每股盈餘1.41元。截至10月底總資產達8,682億元、淨值598億元，分別較去年同期年增9%及6%；另逾放比0.08%、備抵呆帳覆蓋率1,448.98%，皆優於同業平均，資產品質良好。

元太全方位進擊AI關鍵材料

元太（8069）近年積極布局AI相關應用，拿下Google機器人關鍵大單之餘，也揮軍AI關鍵材料，全方面進擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。