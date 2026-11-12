CPU 及車用動能強勁 法人調升創意獲利預估值及目標價

創意（3443）受惠雲端人工智慧（AI）晶片量產，加上車用與記憶體介面等成長引擎，成長來源較為分散，法人看好，新募資有助爭取更多晶圓產能及量產規模放大帶動營運槓桿，調高獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，創意CPU客戶預估2027年需求較2026年大增兩倍以上，且已取得次世代CPU專案，預計今年底或明年初完成設計定案，產品單價約為現有世代兩倍水準，2027年底至2028年初進入量產。

法人認為，晶圓產能是營收上修關鍵變數，創意較同業更具優勢，主因在於董事會已通過上限8億美元海外轉換公司債及新台幣400億元聯貸，可支應至2028年前後，有利於產能釋出時迅速下單並預付晶圓款項。

此外，創意與晶圓代工龍頭關係緊密並負責溝通客戶需求，今年整體訂單滿足率已較年初逐漸改善，客戶取得的重新分配產能亦優於平均，法人預估，美系雲端服務供應商（CSP）CPU專案將占2027年總營收48%至50%。

美系電動車客戶相關設計服務由創意支援，並取得下一代專案，預計2027年下半年量產，並將推升2027、2028年獲利，主要拜量產後出貨快速攀升、目前仍有時間協調產能以提高訂單滿足率、毛利率高於CPU專案等，法人預估，車用營收占比將由2026年個位數提升至2027年的雙位數。