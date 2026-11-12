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益登財報／前三季 EPS 4.91元 獲利13億元
半導體通路商益登（3048）公布第3季財報，受惠於AI伺服器、網通設備等市場需求強勁，單季合併營收寫下歷史新高，每股純益為1.77元。
益登第3季合併營收為423.8億元，年增約48.51%，季增約7.2%，稅後淨利為4.77億元，年增153.3%，每股純益為1.77元。
同時，益登前三季合併營收為1,153.84億元，也是歷年同期新高表現，年增36.9%，稅後淨利為13.26億元，年增330.2%，每股純益4.91元。
益登今年處分部分持有的蜜望實（8043）股票，累計至第3季已賣出9,997張，累積獲利約16.6億元，相關實現收益依國際會計準則歸屬於透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，不列入當期每股純益，而是直接認列於股東權益。
益登表示，於上述交易取得的金額將有助於充實公司營運資金、強化財務結構，並提升整體資金運用效率，為未來營運發展提供更穩健的財務支撐。
面對全球利率與貿易情勢變化，公司將以多元布局穩健因應。受惠於雲端與企業端AI基礎建設的擴建動能，關鍵元件與解決方案需求持續增溫。公司將持續深耕AI伺服器、資料中心、網通、物聯網、通訊及綠能科技，藉由最佳化產品組合，穩步推升營運表現。
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