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美股 AI 記憶體股狂飆！群聯庫藏股買回5.4億 外資目標價為何腰斬？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股AI與記憶體股強勢反彈，費半指數大漲5.66%，美光、Sandisk及SK海力士漲勢凌厲，帶動台股記憶體族群12日同步走揚。其中，群聯（8299）本次庫藏股買回累計金額已達5.44億元，但外資卻將目標價大砍48%，公司積極布局AI儲存之際，市場對其獲利前景出現不同解讀。

美股11日四大指數全面收高，新雲端服務商CoreWeave業績及展望報喜，股價飆升近25%，帶動輝達上漲2.87%，AI概念股買氣明顯回溫。記憶體族群更成為盤面亮點，美光、Sandisk漲幅均達雙位數，SK海力士大漲9.71%，超微、英特爾也上漲逾7%，台積電（2330）ADR漲逾4%，推升費半指數強彈5.66%。

美股漲勢也延續至台股，12日記憶體族群多數走揚，封測廠力成（6239）盤中一度大漲逾7%，南亞科（2408）漲逾4%，品安（8088）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）、力積電（6770）及華邦電（2344）等同步上攻。相較之下，群聯股價在平盤附近震盪，市場目光轉向公司近期的庫藏股動作。

群聯11日公告，本次買回庫藏股32.2萬股，累計買回金額達5億4,432萬元，平均每股買回價格1,690.45元；截至11日止，公司累計持有庫藏股97.2萬股，占已發行股數0.44%。群聯董事會6日決議買回200萬股，約占已發行股數0.9%，買回期間至2027年1月5日，價格區間為1,680元至2,280元，買回目的為轉讓予員工。

不過，公司持續執行庫藏股計畫之際，外資對群聯的投資評價卻轉趨保守。外資最新報告將群聯投資評等調降至「減碼」，目標價從2,588元大幅下修至1,357元，降幅達48%。儘管外資同步上修2026至2028年獲利預估12%、60%及37%，但認為第3季毛利率59%，低於市場預期的60.3%，加上傳統模組業務及AI儲存產品未來可能面臨毛利率壓力，因此調降投資評價。

值得注意的是，這次目標價腰斬，並非全然反映基本面轉弱。外資坦言，先前發布的估值模型存在計算錯誤，導致原先目標價遭到高估，此次修正模型也是大幅下修的重要原因之一。

回到營運基本面，群聯AI相關業務動能持續升溫，營收占比已從第3季的57%提高至10月的65%，第3季AI相關業務營收更季增88%。執行長潘健成日前表示，企業級儲存及AI應用需求強勁，預期明年農曆年後拉貨動能有望再升溫。此外，群聯也拿下三家NAND原廠釋出的六項新一代TLC、QLC客戶端SSD控制晶片專案，AI儲存布局持續擴大。

群聯第3季營收860.76億元，季增26.8%、年增374.6%，稅後純益305.48億元，季增16.5%，每股純益138元，營收、營業毛利及EPS均創歷年同期新高。不過，潘健成也坦言，長期維持六成以上毛利率並不容易，未來幾季若能守住五成以上，就已是相當不錯的表現。隨著AI儲存需求持續成長，群聯如何在擴大營收規模的同時維持獲利品質，將是後續市場關注焦點。

群聯 庫藏股 記憶體

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