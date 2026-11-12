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法說會前先噴！大眾控強鎖漲停 攸泰科技連兩日亮燈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

大眾控（3701）自本波台股反彈後，股價持續強勢，12日早盤股價打開後，盤中再攻漲停板，股價來到69.5元，上漲6.3元，短線大漲逾四成，大眾控旗下攸泰科技（6928）股價亦自11日攻上漲停後，今日持續鎖住漲停板，股價來到49.65元，上漲4.5元。

大眾控將於今日舉行法說會

在業績表現方面，大眾控今年10月營收11.9億元，月增18.6%、年增94%；累計今年前十個月營收為79.42億元，年減3.9%。

大眾控搶攻光通訊商機，日前旗下子公司PRO3C（Malaysia）馬來西亞柔佛州新山製造基地日前啟動，並與Cape EMS簽署策略合作備忘錄（MOA）及附條件可贖回可轉換特別股（RCPS）認購協議，為集團下一階段的業務成長及區域布局增添動能。

攸泰科技方面，今年10月營收達2.55億元，創今年單月新高，月增79%、年增131%，單月營收大幅反彈，主要受惠於關鍵料件供應逐步緩解，先前累積及遞延的產品陸續出貨，加上衛星通訊應用新專案挹注，帶動營收顯著回升。累計前十月營收16.28億元，年減6%，較前三季年減16%的幅度大幅收斂，營運回升動能逐步顯現。

從應用市場來看，海事應用為10月營收回升的主要動能，月增63%、年增158%，主要受惠於關鍵料件供應改善，帶動先前遞延產品出貨；衛星通訊應用則受新專案出貨挹注，單月營收月增426%、年增346%，累計前十月營收年增37%，展現新業務成長動能。其他應用業務10月營收年增193%，累計前十月營收年增168%，主要反映美國子公司業務貢獻及多元應用市場出貨增加。

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