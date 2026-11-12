儒鴻股價創逾七個月新高！美系外資喊460元、三大利多曝光

儒鴻（1476）第3季毛利率站穩三成，隨高毛利新品及健康（Wellness）服飾需求成長，加上法人看好第4季營收延續逐季攀升走勢、明年獲利持續成長，法說會後持續吸引買盤回流，12日股價強勢走揚，盤中來到372元，上漲19.5元、漲幅5.53%，創逾七個月新高。近期法人也陸續釋出正向看法，外資目標價上看460元，為股價增添想像空間。

儒鴻第3季合併營收105.72億元，年增9.75%，創歷史單季第三高，毛利率31.2%，較前一季及去年同期同步提升，歸屬母公司稅後純益17.4億元，年增5.6%，每股純益（EPS）6.36元。受惠新品出貨增加、產品組合改善，帶動本業獲利能力提升，營業利益年增18.9%，表現優於營收增幅。

儒鴻10日召開法說會，總經理洪瑞廷表示，目前訂單能見度約六個月，第4季仍朝營收優於第3季、全年營收創新高的目標努力。成衣出貨量大致持平，但新品增加帶動平均單價（ASP）呈雙位數成長，顯示產品組合持續朝高附加價值方向調整。

法人看好，儒鴻在高機能布料及成衣研發上的競爭優勢，有助降低同業價格競爭衝擊。其中，健康（Wellness）服飾需求持續升溫，相關產品從運動場景延伸至日常穿著，兼顧舒適性、機能性及多元使用需求，帶動儒鴻高附加價值產品占比提升。目前Wellness相關產品營收比重已達三成以上，成為支撐後續毛利率的重要動能。

新客戶成長同樣受到市場關注。儒鴻新客戶營收占比由10%提高至11%，且是在整體營收規模擴大的情況下增加。先前開發的三家新客戶已陸續進入最終試量產階段，部分原本規模較小的品牌也逐步成長為主要客戶，有助分散大型品牌訂單波動的影響。

隨著品牌庫存逐步去化，加上新品推出及客戶回補庫存需求，法人預期儒鴻第4季營收仍有個位數季增空間，毛利率可望維持三成以上。明年在新客戶訂單貢獻增加及產品組合持續改善下，營收、獲利仍具成長機會。

日前有美系外資出具報告，看好儒鴻高附加價值產品競爭力及新興品牌訂單成長，維持買進評等，目標價460元。另有法人預估，儒鴻2027年每股純益可達27.82元，年增9.2%，並認為目前本益比仍低於過往主要評價區間，股價具評價回升空間。

展望後市，洪瑞廷先前在法說會指出，美國選舉後，關稅及貿易壁壘政策的不確定性略為下降，但品牌客戶尚未明顯增加追加訂單，相關策略調整最快可能在明年第1季逐漸明朗。至於歐洲市場仍存在較高不確定性，由於部分高毛利業務來自歐洲，後續仍須觀察對獲利的影響。