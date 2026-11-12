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立凱與北美公司簽 MOU 股價強攻漲停
磷酸鐵鋰（LFP）正極材料廠立凱-KY（5227）12日公告，公司與北美地區某公司簽署磷酸鐵鋰正極材料合作備忘錄，受利多消息帶動，激勵12日立凱電股價強攻漲停板，來到26.05元。
立凱電表示，本公司與北美地區某公司簽署合作備忘錄，雙方擬於台灣合資設立公司，生產鋰離子電池用磷酸鐵鋰（LFP）正極材料，規劃建置年產能25,000公噸之生產線，進行試產及客戶認證。
立凱電指出，待台灣生產之產品取得雙方議定之目標客戶認可後，下一階段擬於美國建置生產設施，並於取得必要核准及完成客戶認證後，進行大規模商業化生產。雙方出資比例、投資金額及其他合作條件，將另行協商並簽訂正式協議。
立凱電表示，本案尚屬合作意向階段，實際投資金額及合作條件未定，對本公司財務、業務之影響尚待評估。
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