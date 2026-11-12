世芯展望佳 帶動股價反彈

ASIC設計服務廠世芯-KY（3661）在美系大客戶3奈米製程晶片案放量出貨助攻下，業績前景看好，今日早盤股價漲逾半根停板。

世芯近日公告10月合併營收為102.6億元，首度單月業績達百億元水準，且年增率超過5倍，累計前十月合併營收為480.6億元，年增72.6%。

世芯也已公布第3季財報，獲利季增近一倍，每股純益為37.7元，累計前三季獲利年增逾五成，每股純益為75.94元。法人樂觀預估，在3奈米製程案件放量助攻，以及其他新案挹注下，該公司明年業績將迎來一倍以上的增長，不但可望挑戰歷史新高紀錄，還可能達1,200億元以上水準。

針對3奈米製程加速器晶片案件，世芯表示，目前已進入大規模出貨階段，並預期在今、明年都將是該公司的主要營收貢獻來源。同時，下一世代2奈米製程加速器案件也即將進入設計導入（Tape-out），規畫於明年底前量產，並帶來業績挹注。

另外，值得注意的是，世芯也透露已經取得第2家大客戶的ASIC案件，應當從明年第2季起就會看到相關營收貢獻。該公司指出，預期營收將在2027 年、甚至是2028年將迎來值得期待的強勁增長。