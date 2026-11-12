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這檔生技股單季 EPS 1.85元卻豪發4元！今年已配息8元 股價漲逾4%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

達爾膚（6523）公布第3季財報，單季每股純益（EPS）1.85元，董事會卻大手筆決議單季每股配發現金4元，配發金額超過單季EPS兩倍，累計今年每股已配息8元，激勵12日股價走揚，盤中來到85.1元，上漲3.8元、漲幅4.67%。

達爾膚第3季合併營收2.82億元，年減12%；營業利益8,399萬元，年減24%；稅後純益8,314萬元，年減25%，每股純益（EPS）1.85元，低於去年同期的2.47元。

累計前三季營收7.62億元，年減15%；營業利益2億元，年減43%；稅後純益1.82億元，年減31%，EPS為4.05元，低於去年同期的5.84元，顯示今年整體營運仍面臨壓力。

不過，股利政策方面卻十分大方，達爾膚董事會決議第3季每股配發現金股利2元，另以資本公積配發現金2元，合計每股配發現金4元，今年累計每股配發現金達8元。

達爾膚今年持續推進抗老保養產品布局，以再生醫學為研發核心，3月推出「超逆齡肌因再生精華」，鎖定肌膚內源性老化問題；11月再推出「超逆齡多肽緊緻安瓶20%」，聚焦紋路、鬆弛等外源性老化需求，透過兩款產品搭配，形成雙效抗老方案。

公司表示，新上市的緊緻安瓶集結10種胜肽，總添加量達20%，為品牌歷來最高濃度設計，藉此強化高效抗老產品布局。

迎接年底消費旺季，達爾膚規劃11月20日起於全台藥妝通路及官方網站限量推出「逆時修護雙精華禮盒」，透過新品組合及通路行銷活動，搶攻年末保養品商機。

展望後市，達爾膚表示，將持續深耕臉部護膚品研發，聚焦高效、低敏抗老保養需求，並藉由新品上市及通路合作擴大品牌能見度，爭取後續營運成長動能。

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