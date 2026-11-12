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元太全方位進擊AI關鍵材料

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

元太（8069）近年積極布局AI相關應用，拿下Google機器人關鍵大單之餘，也揮軍AI關鍵材料，全方面進擊。

元太與台虹緊密合作，攜手搶攻AI高速傳輸材料市場，將於元太觀音廠區共同開發AI高速傳輸材料的製程試產與驗證場域，積極拓展電子材料事業。

身兼台虹副董事長的元太董事長李政昊近來致力於學習如何善用AI，他表示，元太長期深耕電子材料領域，持續推動電子紙技術創新與多元應用，並積極拓展核心技術的應用價值。元太取得觀音廠區，不僅是擴大電子紙事業布局的重要一步，也為跨足AI高速傳輸材料市場創造新的發展契機。

元太看好，AI產業帶動的高階材料市場需求，透過與台虹科技的策略合作，充分發揮雙方在材料研發與製造方面的互補優勢，加速新材料的開發與驗證，將既有的技術與製造實力延伸至AI材料領域，開創新的事業成長動能。

材料 元太 電子紙

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