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元太電子紙打進Google機器人鏈！串聯人機介面溝通要角 可望大咬商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
元太董事長李政昊。記者李珣瑛／攝影
元太董事長李政昊。記者李珣瑛／攝影

雲端巨頭Google旗下最強VLA機器人模型Gemini Robotics 2.5問世，機器人戰力躍進。台廠中，元太（8069）供貨Google機器人電子紙產品，扮演串聯人機介面溝通要角，跟著大咬商機。

元太是透過打入Google轉投資美國機器人開發商Apptronik供應鏈，與Google機器人結緣。

元太供應電子紙，用於Apptronik人形機器人臉部及上半身，與人類進行溝通，串聯人機介面溝通，少了元太的電子紙，機器人無法明白瞭解人類的指令，凸顯元太在Google機器人關鍵元件具舉足輕重地位。

Google宣布，Gemini Robotics 2.5已在賓士生產線上崗，在賓士生產線的概念驗證中，協助Apptronik的Apollo 2人形機器人揀貨並包裝汽車零件，成功率達96%。可承接單調工作，讓技術人員專注於複雜組裝任務。

機器人利用Google開發的具身推理模型（Gemini Robotics ER）追蹤工作流程，並採用Gemini Robotics 2.5動作模型控制其手臂和手部，從物料箱中取出金屬汽車支架，並將其放入排序容器中，同時自動修正任何間隙。

業界指出，Apollo 2人形機器人在上述場域有出色表現，元太的電子紙在人機介面的功能，是讓實體AI順利運作的關鍵之一。

Google指出，Gemini Robotics 2.5在三大關鍵領域技術大幅提升，機器人可藉助日常工具、處理嬌弱柔性物體，完成顯著較多任務，性能與靈巧度大幅提升。同時，Google優化實體安全可引導性，並推出針對機器人對抗越獄的全新測試基準。

元太近年強攻電子標籤等利基應用，站在節能ESG的大趨勢上前進，近年又新增機器人新應用，先是小米仿生四足機器狗 「CyberDog 2（鐵蛋2）」，率先採用元太可變色彩色電子紙Prism打造客製化產品，讓CyberDog 2如同真實狗一般有不同顏色。如今在Google超強機器人領頭下，元太也將跟著大啖機器人商機。

由於電子紙具備更護眼，而且更省電的特性，非常適合用於機器人，隨著元太打入Google相關人形機器人供應鏈，也為元太打響從消費性電子轉戰當紅的機器人應用的第一砲，更是電子紙應用再突破增添亮點。

元太董事長李政昊強調，元太長期投入電子紙的創新研發，電子紙不換畫面不耗電，該公司期望能用低碳電子紙顯示器，取代所有表面來改變世界，讓世界因有了電子紙而更加智慧、環保和美好。

他說，電子紙只在換畫面時用電的低耗電特性，元太發展出P·ESG的特有架構，元太的產品讓所有表面數位顯示又低碳節能，成為氣候變遷的下最好的顯示解決方案。

元太 Google 機器人 電子紙

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元太（8069）近年積極布局AI相關應用，拿下Google機器人關鍵大單之餘，也揮軍AI關鍵材料，全方面進擊。

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