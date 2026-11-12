藥華藥好威！EPS衝上18.43元 前三季獲利倍增

藥華藥（6446）昨（11）日召開法說會，說明第3季財報及未來營運展望。受惠新藥Ropeg全球銷售成長，藥華藥前三季稅後淨利76.02億元，年增113%，每股稅後純益（EPS）18.43元；其中第3季稅後淨利29.2億元，年增98.4%，單季EPS達7.08元，再創歷史新高。

針對未來營運展望，藥華藥說明，新藥Ropeg在真性紅血球增多症（PV）及原發性血小板過多症（ET）兩大適應症市場持續擴張，第三項成長引擎─骨髓纖維化（PMF）全球三期臨床試驗預計2027年完成，2028年向各國申請藥證，公司將擴大美國營運據點及創新研發投資，推動中長期營運成長。

藥華藥表示，今年前三季合併營收197.3億元，年增83.5%，營業利益83.7億元，年增148.6%，獲利成長明顯超越營收成長幅度，顯示營運規模擴大帶動營業槓桿效益逐步顯現。值得注意的是，藥華藥第3季毛利率高達96.84%，主要受惠美國及日本市場營收占比提升、美國5月調漲藥價效益完整反映，以及匯率變動的正面影響。

藥華藥指出，營運成長主要來自Ropeg在真性紅血球增多症（PV）市場持續擴張，以及原發性血小板過多症（ET）新適應症陸續上市。其中，美國7月推出Ropeg注射筆，加上美日業務團隊擴編及行銷策略優化，帶動市場滲透率提升。

在市場布局方面，Ropeg目前已於全球50國取得PV藥證並上市，ET適應症則已取得台灣、日本、美國及中國大陸藥證。藥華藥表示，將運用既有PV市場的醫療通路與商業化經驗，加速ET市場醫師教育、處方導入及病患治療。

此外，藥華藥董事會通過規劃斥資不超過6,100萬美元（約新台幣19.7億元），購置美國麻州Lexington不動產，作為辦公、研發及細胞治療製造基地。

藥華藥表示，正致力開發具「同類首創」（First-in-Class, FiC）及「同類最優」（Best-in-Class, BiC）潛力新藥，長效型介白素PEG-IL2預計2027年申請進入一期人體臨床試驗，PD1-IL2雙特異性抗體融合蛋白、抗體偶聯藥物（ADC）及創新T細胞受體工程T細胞（TCR-T）療法也規劃2026至2027年陸續進入人體臨床試驗。