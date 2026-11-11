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樺漢前三季大賺逾兩個股本 在手訂單逾2,800億元
工業電腦大廠樺漢（6414）昨（11）日召開法說會，公布第3季稅後純益12.12億元，季增15.3%，年增27.4%，創單季同期新高、歷史次高紀錄，每股純益7.81元；前三季每股賺逾二個股本。
展望後市，樺漢董事長朱復銓表示，目前在手訂單逾2,800億元，預估2027年營運將高速成長，營收、毛利與淨利都會向上。
樺漢第3季營收485.81億元，季增0.4%，年增44.5%；毛利率19.5%，季增0.2個百分點，年減2.2個百分點；營益率6.1%，季增0.5個百分點，年增1.2個百分點。
累計前三季營收1,340.72億元，年增30.5%；毛利率19.6%，年減0.9個百分點；營益率5.7%，年增2.1個百分點；稅後純益30.15億元，年增28.7%，每股純益20.18元。
朱復銓強調，樺漢持續在智慧製造、能源基建、智慧交通、自主機器人、智慧城市等應用，透過ESaaS軟硬整合將實體AI商業化，優化產品組合與獲利率。
目前樺漢在手訂單已超過2,800億元，訂單出貨比（B／B ratio）為1.3至1.35。
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