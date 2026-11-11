聽新聞
0:00 / 0:00

樺漢前三季大賺逾兩個股本 在手訂單逾2,800億元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（11）日召開法說會，公布第3季稅後純益12.12億元，季增15.3%，年增27.4%，創單季同期新高、歷史次高紀錄，每股純益7.81元；前三季每股賺逾二個股本。

展望後市，樺漢董事長朱復銓表示，目前在手訂單逾2,800億元，預估2027年營運將高速成長，營收、毛利與淨利都會向上。

樺漢第3季營收485.81億元，季增0.4%，年增44.5%；毛利率19.5%，季增0.2個百分點，年減2.2個百分點；營益率6.1%，季增0.5個百分點，年增1.2個百分點。

累計前三季營收1,340.72億元，年增30.5%；毛利率19.6%，年減0.9個百分點；營益率5.7%，年增2.1個百分點；稅後純益30.15億元，年增28.7%，每股純益20.18元。

朱復銓強調，樺漢持續在智慧製造、能源基建、智慧交通、自主機器人、智慧城市等應用，透過ESaaS軟硬整合將實體AI商業化，優化產品組合與獲利率。

目前樺漢在手訂單已超過2,800億元，訂單出貨比（B／B ratio）為1.3至1.35。

樺漢 個股 營收

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

樺漢財報／第3季獲利年增27% EPS達7.81元

奇鋐前三季賺七股本

上銀前三季EPS 7.51元 法人估全年有望賺逾一個股本

家登財報／前三季獲利年增近2倍 每股純益12.54元

相關新聞

元太電子紙打進Google機器人鏈！串聯人機介面溝通要角 可望大咬商機

雲端巨頭Google旗下最強VLA機器人模型Gemini Robotics 2.5問世，機器人戰力躍進。台廠中，元太（8069）供貨Google機器人電子紙產品，扮演串聯人機介面溝通要角，跟著大咬商機。

沛爾失智症新藥報捷 搶攻全球每年兆元商機

沛爾生醫*-創（6949）昨（11）日召開法說會，首次揭露完成開發全球首款可逆轉失智症新藥，並獲美國州政府邀約，透過「嘗試權法案（Right to try）」，專案進入美國醫療體系，啟動商業化，強攻全球每年兆元級的失智症治療大市場。

餐飲三雄前三季獲利亮眼！饗賓、豆府每股賺逾12元 八方雲集10元

餐飲業前三季財報亮眼，饗賓（7883）、豆府每股純益（EPS）雙雙突破12元，八方雲集也達10元。展店與會員經營持續帶進生意，推升餐飲業獲利。

獲利亮眼！元大金前十月EPS 4.3元 中信金3.45元

元大金控及中信金控昨（11）日公布10月獲利。元大金控10月稅後純益46.4億元，年增35.3%，前十月稅後純益達596億元，累計獲利創歷年同期新高，年增97.8%，每股稅後純益（EPS）4.3元。中信金10月稅後純益53.1億元，年減19%，累計稅後純益685.5億元，年增2%，EPS為3.45元。

藥華藥好威！EPS衝上18.43元 前三季獲利倍增

藥華藥昨（11）日召開法說會，說明第3季財報及未來營運展望。受惠新藥Ropeg全球銷售成長，藥華藥前三季稅後淨利76.02億元，年增113%，每股稅後純益（EPS）18.43元；其中第3季稅後淨利29.2億元，年增98.4%，單季EPS達7.08元，再創歷史新高。

中信金獲利／自結前十月含 OCI 稅後純益1,488.28億元 EPS達7.57元

中信金（2891）11日公告2026年10月份自結盈餘，單月稅後盈餘53.13億元，累計前十月合併稅後盈餘685.5億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.45元。中信金前十月含OCI稅後純益1,488.28億元 EPS達7.57元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。