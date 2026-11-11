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健策前三季EPS 45.03元 創同期新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱股王健策（3653）昨（11）日公告3季稅後純益28.9億元，創單季歷史新高，季增24.6%，年增113.2%，每股純益19.7元；前三季稅後純益66.07億元，同期最佳，年增71.6%，每股純益45.03元，今年獲利篤定改寫新猷。

健策受惠AI資料中心散熱需求旺盛，推升業績表現扶搖直上。展望未來，健策預期今年在AI伺服器相關的產品接單暢旺，市場預料營運將逐季走升，全年展望樂觀。

據悉，由於AI晶片運算力極高，會產生更多功耗，均熱片規格須同步提高，健策能供應高階均熱片、良率也高，因此頗受客戶青睞，供應鏈地位穩固。

資本支出方面，健策去年約5億元至7億元，今年因新廠房開始動工建設，資本支出將會拉高到20億元至30億元，未來新廠房全數落成後，健策接單競爭力將進一步升級。

法人認為，隨著AI應用對功耗與散熱要求持續提高，各家客戶的新平台換代亦逐步臨近，散熱廠商也正同步加速散熱系統技術布局，包括封裝層熱介面優化、高功率散熱結構整合與新一代散熱方案開發。

尤其散熱廠在伺服器升級、液冷滲透率提升與新平台導入的多重推動下，產業結構正持續往高瓦數、高複雜度的散熱系統靠攏，而健策因具備產能與技術優勢，今年有望持續搶下散熱商機，驅動營運動能成長。

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