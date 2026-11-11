聽新聞
0:00 / 0:00

沛爾生醫抗癌新藥 有望銷美

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

沛爾生醫*-創（6949）抗癌新藥 PL001（CD19 CAR-T）同步報喜，2027年有望取得國內藥證，為台灣淋巴癌病患提供在地化、可負擔的優質細胞治療選項，美方也有意綑綁PP021一起以「嘗試權法案」專案進入美國醫療體系，並規劃接受泰國馬來西亞及日本業者邀請，擴大國際銷售布局。

這意味沛爾CAR-T抗癌藥，可望同步揮軍台美，並前進國際市場。另外，沛爾子公司台灣細胞製造（tcmc）位於新竹生醫園區的 PIC／S GMP 細胞製造廠，已於今年 6 月正式營運，具備CAR-T細胞治療每年約300例的製造產能，並透過引進新設備優化產能，朝2028年每年900例邁進，獲利將大躍進。tcmc並已規劃於2027年推動IPO。

沛爾董事長林成龍表示，PL001今年已提前完成二期臨床，整體療效（BOR）及疾病無惡化存活期（PFS）等重要指標均優於外國藥廠產品，尤其PL001收治的病人皆為二線治療失敗、本身條件相對嚴峻的族群，在此情況下仍展現優於其他產品的臨床數據，凸顯PL001之市場潛力。

製造技術方面，沛爾透過自建慢病毒載體（LVV）平台，成功降低病毒載體的成本約60%；CAR-T之生產週期也已縮短至七天，又藉由製程優化，最具療效的幹細胞記憶型T細胞（Tscm）的比例也提升至約50%，高於已上市的其他產品。

相較於外國藥廠需將台灣病患的細胞運送至海外製造，再冷鏈運回台灣輸注的模式，PL001將於竹北生醫園區tcmc的GMP廠在地製造，減少高昂運輸成本及保存風險。

林成龍指出，PL001目前已透過《再生醫療法》相關審核機制申請新藥認證，預計2027年前半年通過審查，可望為台灣淋巴癌病患提供在地化、可負擔的優質細胞治療選項。公司並已接受泰國、馬來西亞及日本業者邀請，為PL001產品授權及加入第三期人體試驗進行布局。

抗癌藥 泰國 馬來西亞

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

藥華藥財報／前三季本業大賺83.7億元、年增近150% 第3季毛利率96.84%

人體蛋白變身mRNA「送貨車」　清大開發癌症免疫治療新載體

擴大全球專利布局 巨生生醫MPB-1734取得加拿大專利

中裕愛滋新藥TMB-365/TMB-380臨床成果登國際期刊《The Lancet HIV》

相關新聞

元太電子紙打進Google機器人鏈！串聯人機介面溝通要角 可望大咬商機

雲端巨頭Google旗下最強VLA機器人模型Gemini Robotics 2.5問世，機器人戰力躍進。台廠中，元太（8069）供貨Google機器人電子紙產品，扮演串聯人機介面溝通要角，跟著大咬商機。

沛爾失智症新藥報捷 搶攻全球每年兆元商機

沛爾生醫*-創（6949）昨（11）日召開法說會，首次揭露完成開發全球首款可逆轉失智症新藥，並獲美國州政府邀約，透過「嘗試權法案（Right to try）」，專案進入美國醫療體系，啟動商業化，強攻全球每年兆元級的失智症治療大市場。

餐飲三雄前三季獲利亮眼！饗賓、豆府每股賺逾12元 八方雲集10元

餐飲業前三季財報亮眼，饗賓（7883）、豆府每股純益（EPS）雙雙突破12元，八方雲集也達10元。展店與會員經營持續帶進生意，推升餐飲業獲利。

獲利亮眼！元大金前十月EPS 4.3元 中信金3.45元

元大金控及中信金控昨（11）日公布10月獲利。元大金控10月稅後純益46.4億元，年增35.3%，前十月稅後純益達596億元，累計獲利創歷年同期新高，年增97.8%，每股稅後純益（EPS）4.3元。中信金10月稅後純益53.1億元，年減19%，累計稅後純益685.5億元，年增2%，EPS為3.45元。

藥華藥好威！EPS衝上18.43元 前三季獲利倍增

藥華藥昨（11）日召開法說會，說明第3季財報及未來營運展望。受惠新藥Ropeg全球銷售成長，藥華藥前三季稅後淨利76.02億元，年增113%，每股稅後純益（EPS）18.43元；其中第3季稅後淨利29.2億元，年增98.4%，單季EPS達7.08元，再創歷史新高。

中信金獲利／自結前十月含 OCI 稅後純益1,488.28億元 EPS達7.57元

中信金（2891）11日公告2026年10月份自結盈餘，單月稅後盈餘53.13億元，累計前十月合併稅後盈餘685.5億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.45元。中信金前十月含OCI稅後純益1,488.28億元 EPS達7.57元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。