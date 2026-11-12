沛爾失智症新藥報捷 搶攻全球每年兆元商機

沛爾生醫*-創（6949）昨（11）日召開法說會，首次揭露完成開發全球首款可逆轉失智症新藥，並獲美國州政府邀約，透過「嘗試權法案（Right to try）」，專案進入美國醫療體系，啟動商業化，強攻全球每年兆元級的失智症治療大市場。

這是台灣生醫業重磅級大突破。沛爾董事長林成龍表示，自主研發口服新型胜肽PP021具有穿越血腦障壁（BBB）的能力，進而有效抑制因異常蛋白堆積導致的神經發炎（neuro-inflammation），有效保護帕金森氏中大腦黑質負責製造多巴胺的神經元，以及阿茲海默症中嚴重的小膠質細胞和星狀細胞，為帕金森氏症及阿茲海默症等無法逆轉的失智症病患提供治療新解方。

他說，PP021一期臨床試驗預計今年底結束，明年第2季啟動二期臨床。

PP021臨床前期結果顯示，口服後約30分鐘即可穿越血腦障壁，在誘發帕金森氏症的動物在接受口服PP021治療後，各項活動數據均有明顯進步，包括手顫改善，運動能力大幅恢復，多位外國患者在「知情同意」的條件下，亦在服用後明顯改善病程，展現PP021在神經元保護及帕金森氏症治療領域的市場潛力。

上述數據已於2026年5月世界帕金森大會發表，受到關注，包括全球規模最大的帕金森氏症非營利機構Michael Fox Foundation。PP021第一期人體臨床試驗預計今年底結束，並於2027年第2季啟動第二期臨床試驗。

由於相關數據亮眼，沛爾已接到美國州政府邀請，可望透過「嘗試權法案」進入美國醫療體系。

沛爾說明，「嘗試權法案」是美國總統川普在前任任期內簽署生效，旨在允許身患危及生命重症的患者，在用盡現有所有經 FDA 核准的治療方案且無法參加臨床試驗時，有權直接向藥廠申請使用「尚未獲得 FDA 完全核准」的試驗性新藥。

由於PP021在多位外國患者用後有效逆轉病程，獲得美方關注，得以「專案引入」就在美國市場開賣。

根據市調機構統計，2025–2026年全球廣義失智症治療市場約200億美元，預估2033年至2035年將擴增到380億至400億美元， PP021以嘗試權法案進入美國市場，搶食高達新台幣1兆元以上市場商機。