小摩：台積電第4季營收預估538億美元 維持3,300元目標價及20倍本益比

台積電（2330）10月營收創新高，摩根大通證券（小摩）指出，台積電受惠於AI需求強勁，先進製程晶圓供需缺口持續擴大，第4季營收預估為538億美元，季增14%、年增58%，2027年營收估計年增40%、2028年年增28%。小摩對台積電維持3,300元目標價及「優於大盤」評等。

小摩表示，考量先進製程晶圓供需缺口持續擴大及AI需求強勁，台積電產能可望加速擴張至2028年，將由新增四期3奈米廠房、2奈米製程快速放量，以及A14製程時程提前所帶動。台積電2027年資本支出預估達900億美元、2028年更擴大到1,090億美元。

小摩預期，台積電第4季毛利率為66.5%，與前一季持平，主要反映2奈米製程放量及海外晶圓廠投產的稀釋效應。台積電毛利率在未來兩年將區間整理。

小摩分析，由於先進製程晶圓供需缺口持續存在，台積電2027年新增產能可望達每月11.7萬片、2028年擴大到17.5萬片，為歷史平均年度擴產規模的2-3倍。主要驅動因素有三。一是到2028年將新增四座3奈米晶圓廠（台灣兩座、美國與日本各一座；二是2奈米製程快速放量；三是A14製程時程提前。

小摩指出，由於產能吃緊，部分台積電客戶已開始評估英特爾及三星作為替代方案。不過，由於台積電的產能擴張速度更快、在美國的產能更多，加上A14製程提前，將持續領先英特爾與三星約一個製程世代。小摩認為，台積電在先進製程的市占率將維持在95%以上。

小摩維持台積電3,300元的目標價，反映AI需求強勁帶動台積電營收成長，以及產能擴張加速；目標本益比為20倍，高於台積電過去五年的歷史平均；下行風險則包括市場對AI資本支出成長周期持續時間的爭論、2026年下半年PC與智慧型手機需求疲弱等。