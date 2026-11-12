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陽信銀前十月每股賺1.41元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行自結10月份獲利出爐，單月稅前盈餘6.12億元；累積前十月稅前盈餘60.68億元，較去年大幅成長15%，稅前每股盈餘1.41元。截至10月底總資產達8,682億元、淨值598億元，分別較去年同期年增9%及6%；另逾放比0.08%、備抵呆帳覆蓋率1,448.98%，皆優於同業平均，資產品質良好。

為持續強化存款結構並全面搶攻歲末消費商機，陽信銀行即日起至今年12月底止，同步推出「自然人台幣優利定存」與「國內餐飲滿額刷卡回饋」兩大專案，全方面回饋客戶。在儲蓄專案方面，1年期定存利率由原先1.95%調升至2%固定利率（以2025年12月31日為基期）；同時加碼祭出6個月期2.1%優渥利率（以2026年10月23日為基期）。此專案限自然人客戶持新資金臨櫃辦理，每人承作上限高達5,000萬元，是資金穩健收益的絕佳管道。

此外，為貼近卡友日常美食消費，陽信持卡人當月使用「一卡通聯名鈦金卡」於國內餐飲通路單筆消費滿2,000元以上，登錄享最高5%現金紅利回饋，每月限量登錄600名，活動詳情可至陽信銀行官網查詢。

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