獲利亮眼！元大金前十月EPS 4.3元 中信金3.45元
元大金控（2885）及中信金控（2891）昨（11）日公布10月獲利。元大金控10月稅後純益46.4億元，年增35.3%，前十月稅後純益達596億元，累計獲利創歷年同期新高，年增97.8%，每股稅後純益（EPS）4.3元。中信金10月稅後純益53.1億元，年減19%，累計稅後純益685.5億元，年增2%，EPS為3.45元。
不過中信金加計股票處分利益，前十月稅後純益則高達1,488.28億元，EPS為7.57元，已超越歷年全年獲利水準。
元大金10月獲利大幅成長，主要受惠證券市場交易熱絡，證券與銀行事業成為兩大獲利支柱。元大金控、元大證券及元大期貨（6023）10月獲利均創同期新高；累計前十月則有元大金控、元大證券、元大銀行及元大期貨，刷新歷年同期紀錄。
其中，元大證券10月合併稅後純益43.7億元，月增35.87%、年增93.1%；累計前十月稅後純益414.3億元，年增121%，EPS達5.82元。受惠台股10月日均成交量持續超過1.2兆元，經紀手續費收入成為獲利主要動能。
元大銀行10月合併稅後純益10.6億元，年減0.4%；累計前十月稅後純益132.2億元，年增39.4%，EPS為1.43元，主要來自利息淨收益及財富管理手續費收入。
中信金控前十月不含OCI合併稅後純益685.5億元，年增2%，EPS為3.45元，單月稅後純益53.1億元，年減19%。若再加計股票處分利益，中信金單月獲利173.6億，前十月稅後純益達1,488.2億元，EPS為7.57元，已超越歷年全年獲利水準。
中信金10月單月獲利較前月及去年同期下滑，但累計前十月仍維持成長。10月FVOCI權益工具稅後處分利益達120.5億元，累計前十月達802.7億元；加計本期淨利後，10月稅後純益合計173.6億元，前十月稅後純益1,488.2億元。
中信銀10月稅後純益55億元，累計前十月達550.3億元，年增18%，創歷年同期新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。