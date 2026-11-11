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聯強半導體、商用加值業務需求強 看好2027年營收再創高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯強（2347）昨（11）日舉行法說會，展望後市，聯強副總裁杜書全預估，第4季營運不會差，而在半導體及商用加值業務需求持續強勁下，對2027年維持非常樂觀看法，預估營收將持續成長、續創新高。

聯強今年第3季毛利率3.5%，營益率2.6%，稅後純益48.83億元，季增24.9%、年增90.4%，每股純益2.93元；累計前三季稅後純益117.47億元，年增105.9%，每股純益7.04元。

聯強今年10月營收591.96億元，月減34.5%、年增59.5%；累計聯強今年前十個月營收為6,231億元，年增93.5%，為同期新高。

聯強指出，受惠AI晶片、先進運算及半導體需求，公司在相關市場持續有良好成長 ，在AI伺服器及基礎設施市場亦然。

值得一提的是，聯強在中國大陸市場代理華為、超聚變、浪潮信息等AI伺服器產品。杜書全指出，聯強掌握中國官方「十五五規劃」中的「六張網」算力網及通訊網，讓我們當地業務享有高度成長。

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