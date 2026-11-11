長虹前三季每股賺2.41元 遠東新1.79元

長虹（5534）昨（11）日公告，今年前三季稅後純益7.41億元，年增13.9%，每股稅後純益（EPS）2.41元。若以第2季財報推估，第3季稅後純益4.21億元，年增13.44%，每股稅後純益1.36元。

長虹表示，今年為「長虹雲創科技大樓」、彰化員林「長虹天際」完工交屋，完工量約70億元，明年則有林口「長虹天聚」、萬華「長虹MVP」可望完工。

推案方面，長虹表示，今年推案重頭戲放在商辦案上，其中北士科「長虹ICT科技大樓」距離輝達總部不到100公尺，位置條件相當好，該案總銷170億元，其中長虹可分回120億元，開價約在每坪98萬元，銷售計劃為半年內。

【記者嚴雅芳／台北報導】遠東新（1402）昨（11）日公告財報，第3季受惠紡織事業價量齊揚、原物料漲價順利轉嫁，加上穩定供貨掌握客戶商機，帶動單季營業利益54.47億元，年增41.76%；稅後純益31.89億元，年增50.48%。

遠東新累計前三季稅後純益90.15億元，年增66.20%，每股純益（EPS）1.79元，已超越去年全年表現。董事會並通過發行上限100億元無擔保普通公司債，強化中長期資金調度彈性。

遠東新表示，第3季各事業部門營運表現良好，其中紡織事業在美國、越南及台灣市場均有不錯表現，產品價格與銷售量同步成長，綠色產品業務也持續提升，成為支撐營運的重要動能。