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台航前三季每股賺2.72元 大成2.57元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台航（2617）昨（11）日公布前三季財報，稅後純益11.34億元，年增15%，每股純益（EPS）2.72元，整體經營績效優於去年同期。

受惠全球散裝航運市場運價優於去年同期，帶動台航營收及獲利同步成長，第3季稅後純益3.93億元，EPS為1.17元；前三季合併營收37.22億元，年增19%；營業毛利16.57億元，年增32.4%，毛利率由去年同期40%提升至45%，稅後純益11.34億元，年增15%，EPS 2.72元，整體經營績效優於去年同期。

台航表示，2026年前三季全球乾散裝航運市場表現優於年初預期，上半年呈現淡季不淡。

【記者侯思蘋／台北報導】大成（1210）昨（11）日公布第3季財報，第3季稅後純益為9.1億元，年增16.6%，每股純益（EPS）為1.09元；前三季稅後純益為21.4億元，年減4.6%，EPS為2.57元。

大成看好加工市場利潤相對高，可望成為未來成長動能，因此大成日前公告斥資新台幣20.8億元新建蛋品加工廠，預估年產能可達1.5萬噸，目標2028年投產。新廠將以加工品為主，廠址位於彰化昭成蛋品加工廠旁，土地約3,000坪，可利用鄰近原料及既有產業鏈條件，與既有昭成蛋品加工廠區形成互補，進一步向更下游的加工市場延伸。

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台航財報／前三季EPS 2.72元、年增15% 散裝運價優於預期

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