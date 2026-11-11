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復盛應用前三季每股賺17.79元 美利達2.74元
高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（11）公布第3季財報，單季獲利6.54億元、年增34.8%，每股純益（EPS）4.69元；累計前三季獲利24.8億元、年增22.7%，每股純益17.79元。該公司指出，第4季營運是今年最旺的一個單季，全年營收將挑戰兩位數字成長。
復盛應用指出，觀察美國高爾夫消費市場上半年變化，截至第2季為止，美國整體高爾夫下場打球回合數比去年水平高出約4.2%，提振品牌商信心，帶動第3季拉貨維持淡季不淡水準，挹注營運表現。
【記者邱馨儀／台北報導】自行車市場去庫存進入尾聲，雙雄營運逐步回穩。美利達（9914）昨（11）日公布前三季稅後純益8.2億元，每股稅後純益（EPS）2.74元；歐洲市場銷售回升，中國市場銷量同步成長，後續將聚焦新品與區域布局，爭取復甦商機。
美利達前三季合併營收184億元，年減16%；稅後純益年減43%。
巨大第3季營收163.1億元，年增6.2%，連兩季成長；稅後純益3.3億元，年減5.7%，EPS 0.85元。前三季稅後純益7.65億元，年減15.66%，EPS 1.96元。
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