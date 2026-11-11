聽新聞
0:00 / 0:00

復盛應用前三季每股賺17.79元 美利達2.74元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（11）公布第3季財報，單季獲利6.54億元、年增34.8%，每股純益（EPS）4.69元；累計前三季獲利24.8億元、年增22.7%，每股純益17.79元。該公司指出，第4季營運是今年最旺的一個單季，全年營收將挑戰兩位數字成長。

復盛應用指出，觀察美國高爾夫消費市場上半年變化，截至第2季為止，美國整體高爾夫下場打球回合數比去年水平高出約4.2%，提振品牌商信心，帶動第3季拉貨維持淡季不淡水準，挹注營運表現。

【記者邱馨儀／台北報導】自行車市場去庫存進入尾聲，雙雄營運逐步回穩。美利達（9914）昨（11）日公布前三季稅後純益8.2億元，每股稅後純益（EPS）2.74元；歐洲市場銷售回升，中國市場銷量同步成長，後續將聚焦新品與區域布局，爭取復甦商機。

美利達前三季合併營收184億元，年減16%；稅後純益年減43%。

巨大第3季營收163.1億元，年增6.2%，連兩季成長；稅後純益3.3億元，年減5.7%，EPS 0.85元。前三季稅後純益7.65億元，年減15.66%，EPS 1.96元。

美利達 高爾夫 每股純益

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

美利達財報／2026年前三季累計營收184億元 EPS 2.74元

家登財報／前三季獲利年增近2倍 每股純益12.54元

聯友上季EPS 25.36 元 達麗 1.49 元

神達財報／第3季本業續創新高 EPS達1.42元

相關新聞

元太電子紙打進Google機器人鏈！串聯人機介面溝通要角 可望大咬商機

雲端巨頭Google旗下最強VLA機器人模型Gemini Robotics 2.5問世，機器人戰力躍進。台廠中，元太（8069）供貨Google機器人電子紙產品，扮演串聯人機介面溝通要角，跟著大咬商機。

沛爾失智症新藥報捷 搶攻全球每年兆元商機

沛爾生醫*-創（6949）昨（11）日召開法說會，首次揭露完成開發全球首款可逆轉失智症新藥，並獲美國州政府邀約，透過「嘗試權法案（Right to try）」，專案進入美國醫療體系，啟動商業化，強攻全球每年兆元級的失智症治療大市場。

餐飲三雄前三季獲利亮眼！饗賓、豆府每股賺逾12元 八方雲集10元

餐飲業前三季財報亮眼，饗賓（7883）、豆府每股純益（EPS）雙雙突破12元，八方雲集也達10元。展店與會員經營持續帶進生意，推升餐飲業獲利。

獲利亮眼！元大金前十月EPS 4.3元 中信金3.45元

元大金控及中信金控昨（11）日公布10月獲利。元大金控10月稅後純益46.4億元，年增35.3%，前十月稅後純益達596億元，累計獲利創歷年同期新高，年增97.8%，每股稅後純益（EPS）4.3元。中信金10月稅後純益53.1億元，年減19%，累計稅後純益685.5億元，年增2%，EPS為3.45元。

藥華藥好威！EPS衝上18.43元 前三季獲利倍增

藥華藥昨（11）日召開法說會，說明第3季財報及未來營運展望。受惠新藥Ropeg全球銷售成長，藥華藥前三季稅後淨利76.02億元，年增113%，每股稅後純益（EPS）18.43元；其中第3季稅後淨利29.2億元，年增98.4%，單季EPS達7.08元，再創歷史新高。

中信金獲利／自結前十月含 OCI 稅後純益1,488.28億元 EPS達7.57元

中信金（2891）11日公告2026年10月份自結盈餘，單月稅後盈餘53.13億元，累計前十月合併稅後盈餘685.5億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.45元。中信金前十月含OCI稅後純益1,488.28億元 EPS達7.57元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。