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宏全攜日商 攻飲料包材商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

宏全（9939）搶攻日本飲料包材市場，昨（11）日宣布與日本山村硝子株式會社合資成立銷售公司，結合日方客戶通路與宏全跨國生產布局，擴大產品在日本銷售，並支援日系飲料廠拓展海外事業。

雙方簽署業務合作備忘錄，合作涵蓋擴大日本銷售通路、彈性委託生產、共同開發新產品，以及拓展全球銷售網絡，將從市場銷售延伸至生產與研發，深化國內外合作。

山村硝子創立於1914年，至今已有逾百年歷史，為東京證券交易所上市公司，同時也是日本最大的食品及飲料用玻璃瓶製造商。公司業務範圍相當廣泛，涵蓋玻璃瓶、塑膠容器、物流及新玻璃材料等領域，截至2026年3月止年度的合併營收達721.9億日圓。

宏全指出，山村硝子在日本及海外每年生產、銷售約50億個PET瓶用塑膠瓶蓋，並自主開發具防篡改功能的TEN CAP塑蓋，持續推動瓶蓋回收再利用；海外則透過泰國包材貿易公司及與San Miguel合作的包裝事業拓展市場。

宏全目前在台灣、中國大陸、東南亞及非洲設有52個生產基地，提供食品、飲料包材及飲料充填代工一條龍服務。

此次合作將結合山村硝子在日本市場的豐富經驗、研發製造能力與物流服務，以及宏全多元的包材產品組合和跨國生產布局，進一步擴大客戶服務範圍，積極爭取日系飲料廠在日本及海外市場的相關業務。

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