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泰金前三季EPS 9.03元 上半年擬配息4.8元
全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）董事會昨（11）日通過前三季合併財報，合併營收19.38億元、年增68.2%；營業毛利4.54億元，毛利率23.42%；稅後純益3.47億元、年增111.3%，每股純益達9.03元，不但賺贏去年全年的6.46元，更創下同期新高紀錄。
泰金-KY董事會同時決議通過115年上半年度盈餘分配案，每股配發現金股息4.8元，半年度殖利率已達4.8%。
泰金10月合併營收2億元，月增37.9%、年減4.2%；累計前十月合併營收21.40億元、年增57.3%，不但超越去年全年的17.4億元，並創歷史新高。法人估，泰金今年營收與獲利有望雙創歷史新高。
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