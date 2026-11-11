辣椒財報／前三季每股賺4.94元 已超越去年全年EPS

遊戲代理商辣椒（4946）於11日經董事會決議通過2026年第3季財務報告，單季合併營收新台幣1.48億元，年增78%；稅後淨利新台幣2,061萬元，每股盈餘（EPS）達2.33元，展現亮眼的獲利表現。

累計今年前三季，合併營收達新台幣3億元，年增4.49%，稅後淨利新台幣4,344萬元，年增108.54%，每股盈餘EPS達4.94元，除已超越2025年全年EPS 3.14元，更刷新過去15年同期紀錄，創下歷史新高。

辣椒近年積極轉型，陸續拓展主題餐廳、韓流娛樂快閃零售等新事業，已逐漸展現穩健的營運成果與獲利表現，其中第3季K-pop項目業績與業外投資收益挹注，帶動整體獲利大幅成長。

另辣椒將於近期推出全新手遊作品《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～ 迴響編年史》，遊戲改編自日本人氣動畫《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，結合知名動畫IP的市場號召力與全新遊戲內容，鎖定核心動漫族群，期望藉由原作累積的粉絲基礎，吸引更多玩家關注與參與，進一步擴大市場觸及。