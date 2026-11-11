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晟田接單報捷 獲日系大廠真空設備零件訂單

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

晟田獲日本最大半導體真空設備大單。晟田（4541）在半導體裝置零元件接單傳出捷報，獲得全球第二大、日本最大的乾式真空泵浦（Dry Vacuum Pump ）廠商荏原製作所（EBARA Corporation）與樫山工業（Kashiyama Industries）的新訂單。

法人表示，晟田今年前三季營運表現亮眼，稅後純益達2.07億元，每股純益（EPS）3.06元。就業務結構觀察，前三季航太客供料零元件營收7.5億元、年增29.2%，占比48%；航太自購料零元件3.91億元、年增70.5%，佔比25%，成長幅度最大，主因客戶提前拉貨、建立安全庫存。

其次，半導體裝置零元件3.6億元、年增26.1%，占比23%；其他精密零元件0.59億元、年減28.6%，佔比4%，主要受日圓貶值影響報價競爭力。

目前並進一步傳出在半導體裝置零元件訂單再有新斬獲，包括全球第二大、日本最大的乾式真空泵浦廠商荏原製作所（EBARA）與樫山工業的新訂單。

依據晟田先前法說會表示，半導體裝置零元件的業務超過90% 的營收來自為全球前二大乾式真空泵浦供應商代工的關鍵零組件，應用於先進半導體製程。此業務附加價值高，毛利率為四大業務中最高。

同時，在航太業務方面，由於波音737 MAX目前月產能已介於42至47架，規劃每半年增產五架，2026年底達47架、 2027年底達57架；空巴A320總裝線增至10條，目標2027年底月產能70至75架。CFM上半年交付1,030具LEAP引擎、年增41%，顯示引擎零件需求持續處於高檔。

為因應訂單成長，該公司已透過約7億多元資本支出案，並完成SPO募資近8億元，將於路竹廠區新建廠房，把LEAP引擎旋塊產線全數遷入，舊廠空間則留供半導體裝置零件擴產。

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